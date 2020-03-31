Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за экспорт медицинских товаров

Верховная Рада намерена ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров медицинского назначения во время карантина.

За принятие законопроекта №3271 за основу проголосовали 274 депутата при минимально необходимых 226, передают "Українські новини".

Предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей, предусматривающей штраф за перемещение через госграницу вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, в значительном размере (более 3,4 тыс. гривен) - 8-12 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (136-204 тыс. гривен) или лишение свободы до трех лет.

За повторное нарушение или по предварительному сговору группой лиц, или совершенное должностным лицом с использованием служебного положения, или в крупном размере (более 13,6 тыс. гривен) – штраф 20-25 тыс. таких минимумов (340-425 тыс. гривен) или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Значительный размер - в 200 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, большой - в 800 и более раз превышает такой минимум.

Перечень товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, определяется Кабмином. Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, 12 марта Кабинет министров на время карантина ограничил экспорт товаров противоэпидемического назначения. Также Кабмин запретил экспорт этилового спирта.