Рада поддержала законопроект об уголовной ответственности за экспорт медицинских товаров
За незаконное перемещение таких товаров через границу введут штрафы.
Верховная Рада намерена ввести уголовную ответственность за незаконный экспорт товаров медицинского назначения во время карантина.
За принятие законопроекта №3271 за основу проголосовали 274 депутата при минимально необходимых 226, передают "Українські новини".
Предлагается дополнить Уголовный кодекс новой статьей, предусматривающей штраф за перемещение через госграницу вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, в значительном размере (более 3,4 тыс. гривен) - 8-12 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (136-204 тыс. гривен) или лишение свободы до трех лет.
За повторное нарушение или по предварительному сговору группой лиц, или совершенное должностным лицом с использованием служебного положения, или в крупном размере (более 13,6 тыс. гривен) – штраф 20-25 тыс. таких минимумов (340-425 тыс. гривен) или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.
Значительный размер - в 200 и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, большой - в 800 и более раз превышает такой минимум.
Перечень товаров противоэпидемического назначения, экспорт которых подлежит лицензированию, определяется Кабмином. Закон вступит в силу на следующий день после опубликования.
Напомним, 12 марта Кабинет министров на время карантина ограничил экспорт товаров противоэпидемического назначения. Также Кабмин запретил экспорт этилового спирта.