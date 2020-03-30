Малайзия вслед за Индонезией запустила расследование против китайской стали

Малайзия вслед за Индонезией запустила расследование против китайской стали

Малайзия в марте 2020 года инициировала антидемпинговое расследование в отношении импорта из Китая, Южной Кореи и Вьетнама плоского стального проката с покрытием из алюминия и цинка, сообщает агентство SMM со ссылкой на китайское Министерство международной торговли и промышленности.

Расследование было начато по жалобе малайской компании NS Bluescope Malaysia Sdn. Bhd.

Как известно, большинство развитых страны – США, ЕС, Турция, Таможенный союз, страны Южной Америки - уже закрыли свои рынки от китайской металлопродукции. По оценкам аналитиков, новая посткоронавирусная экспансия китайской стали будет направлена на незащищенные рынки, например, украинский.

Напомним, что Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) при Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины до сих пор успела ввести пошлины только против одного вида китайской метпродукции – оцинковки. Еще продолжается антидемпинговое расследование против стальных труб из КНР. В то же время украинские производители металлоконструкций призывают власти ограничить импорт в страну покрытого проката из КНР.

Китайская экономика начинает приходить в себя после влияния коронавируса. Чтобы ускорить этом процесс, правительство страны увеличило налоговые льготы для стального экспорта. В частности, с 20 марта 2020 года повышено возмещение экспортного налога до 13% с 10% для г/к рулонов, катанки, холоднокатаного, оцинкованного и нержавеющего проката.

В то же время Комитет торговой безопасности Индонезии в марте 2020 года начал антидемпинговое расследование в отношении импорта в страну горячекатаных рулонов из Китая по жалобе государственного сталепроизводителя PT Krakatau Steel.

В прошлом году индонезийские металлурги призвали правительство поднять пошлины на китайскую металлопродукцию, чтобы снизить наплыв импорта. PT Krakatau Steel объявила, что в течение 2020 года вынуждена провести реструктуризацию и сократить 30% штатных работников.

Тем временем, Европейская комиссия приняла решение о введении временных антидемпинговых пошлин в отношении импорта плоского горячекатаного проката из нержавеющей стали производства Китая, Индонезии и Тайваня. Пошлины начнут действовать с 12 апреля 2020 года.



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