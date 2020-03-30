Кличко поручил рекламировать борьбу с фейками о COVID-19

Кличко поручил рекламировать борьбу с фейками о COVID-19

Столичный голова Виталий Кличко поручил разместить по Киеву тематические плакаты и транслировать сюжеты на экранах наружной рекламы об опасности распространяемых в СМИ “недостоверных данных и манипулятивных материалах” касательно COVID-19. Подобная реклама должна транслироваться до конца этой весны. 

Об этом KV стало известно из отдельного поручения столичного головы Виталия Кличко от 26 марта 2020 года № 12206 заместителю председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Валентину Монтриевскому, начальнику Управления по вопросам рекламы КГГА Александру Смирнову и и.о. директора КП “Киевреклама” (*) Оксане Дзядевич.

“С целью информирования граждан о распространении в СМИ недостоверных данных и манипулятивных материалов относительно ситуации, которая складывается с распространением вируса COVID-19 в Украине, что может привести к паническим настроениям среди жителей столичного региона, прошу обеспечить размещение тематических плакатов на рекламных средствах типа “Щит, отдельно стоящий” в количестве 70 единиц, “Лайтпостер” в количестве 10 единиц и обеспечить трансляцию сюжетов на видеоэкранах наружной рекламы согласно предоставленным макетам”, – говорится в документе.

Отмечается, что реклама должна транслироваться с 26 марта 2002 года по 31 мая 2020 года. 

В начале ноября 2019 года KV писала, что в столичном метро в течение ноября будут транслироваться видеоролики с информацией о приеме на службу в полицию Киева. Также в подземке разместят 10 тематических плакатов.

Ранее KV сообщала, что Нацполиция расследует уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами КП “Киевреклама”. Правоохранители установили, что работники указанного КП незаконно демонтировали светодиодные экраны, которые принадлежат ПАО “Укр/Ин/Ком”, и хранили данное оборудование на своем складе. Ранее светодиодные экраны принадлежали ООО “Хайтеч Эдвертайсмент”, но были переданы ПАО “Укр/Ин/Ком” в качестве залога по кредиту. Представители КП “Киевреклама” свои действия поясняют просто: выполняли приказы Департамента градостроительства и архитектуры Киевской горгосадминистрации о демонтаже “слишком яркой” рекламы.

Как сообщала KV, по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине зафиксировано уже 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них в Киеве – 102 случая, в Киевской области – 49 случаев.

* КП “Київреклама” (код ЄДРПОУ: 26199714)

Фото: КГГА


Сергей Албул, КиевВласть

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