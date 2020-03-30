В Киеве отопление могут отключить уже в конце этой недели, - Кличко

В Киеве отопление могут отключить уже в конце этой недели, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции заявил, что отопительный сезон в столице может закончится уже в конце этой недели.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Как сообщается, сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, что уже в конце этой недели в столице могут отключить отопление.

“По нормативам, мы можем выключать отопление, когда среднесуточная температура – не ниже плюс 8 градусов по Цельсию. До четверга у нас ночью, по прогнозу, пока минусовая температура. А дальше – уже должно потеплеть. Если прогноз не изменится, в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон в городе”, – рассказал Виталий Кличко.

Он также напомнил, что школы, детсады и некоторые административные учреждения в столице уже отключили от отопления раньше.

Ранее KV сообщала, что столичные власти по инициативе городского головы приняли решение об отключении отопления в школах и детских садах. 

Фото: vesti.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
Блок рекламы


Похожие новости
За 2019 год количество безработных в Киеве снизилось на 5,2%За 2019 год количество безработных в Киеве снизилось на 5,2%
Курс валют в Киеве: 30 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 30 марта 2020 года
В Киеве задержали подозреваемых в краже 700 000 гривен из почтового отделенияВ Киеве задержали подозреваемых в краже 700 000 гривен из почтового отделения
Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в КиевеАнтимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
Курс валют в Киеве: 25 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 25 марта 2020 года
В Киеве полиция раскрыла схему махинаций на строительстве футбольных полейВ Киеве полиция раскрыла схему махинаций на строительстве футбольных полей
В Киеве запретили торговать шаурмой и кофеВ Киеве запретили торговать шаурмой и кофе
Курс валют в Киеве: 23 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 23 марта 2020 года
Курс валют в Киеве: 20 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 20 марта 2020 года
Последние новости
Подгружаем последние новости