В Киеве отопление могут отключить уже в конце этой недели, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции заявил, что отопительный сезон в столице может закончится уже в конце этой недели.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Как сообщается, сегодня мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, что уже в конце этой недели в столице могут отключить отопление.

“По нормативам, мы можем выключать отопление, когда среднесуточная температура – не ниже плюс 8 градусов по Цельсию. До четверга у нас ночью, по прогнозу, пока минусовая температура. А дальше – уже должно потеплеть. Если прогноз не изменится, в конце этой недели мы будем завершать отопительный сезон в городе”, – рассказал Виталий Кличко.

Он также напомнил, что школы, детсады и некоторые административные учреждения в столице уже отключили от отопления раньше.

Ранее KV сообщала, что столичные власти по инициативе городского головы приняли решение об отключении отопления в школах и детских садах.