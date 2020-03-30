Американские меткомпании продолжают сокращать производство

Американская металлургическая корпорация U.S. Steel, недавно сообщившая об остановке двух предприятий по изготовлению труб вследствие неблагоприятной обстановки в национальной нефтегазовой отрасли, заявила о новых сокращениях производства.



Корпорация приняла решение вывести из эксплуатации две доменные печи на комбинатах Gary Works в штате Индиана мощностью 1,35 млн т в год и Granite City Works в Иллинойсе на 1 млн. т в год. Вместе с объявленным ранее прекращением выплавки чугуна и стали на комбинате Great Lake Works компания сокращает выпуск примерно на 3,5 млн т в год.



Кроме того, U.S. Steel уменьшит в текущем году капиталовложения на 150 млн долл. по сравнению с ранее запланированными показателями, до около 750 млн долл. В частности, компания откладывает запуск проекта по установке линии прямого литья и прокатки полосы на заводе Mon Valley и приостанавливает модернизацию стана горячей прокатки на Gary Works.



В то же время строительство нового электросталеплавильного цеха на заводе Fairfield в штате Алабама будет доведено до конца. ЭДП мощностью 1,45 млн тонн в год, как и планировалось, вступит в строй во второй половине текущего года.



Как сообщалось, компания AK Steel, недавно приобретенная компанией Cleveland-Cliffs, временно остановит завод Dearborn в районе Детройта. Предприятие мощностью около 2 млн т в год выпускает автолист для автомобилестроительной отрасли.



В настоящее время в США простаивают все основные автозаводы. Однако компании Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) и General Motors (GM) сообщают о возможности возвращения их в строй с 6 апреля. Ford 6 апреля запустит один завод в Мексике, а 14 апреля может приступить в восстановлению производства в США .



В связи с этим бразильская компания Gerdau, ранее приостановившая работу нескольких предприятий в США , возобновит работу мини-завода производительностью около 540 тыс. т в год в штате Арканзас, выпускающего качественный сортовой прокат для автопрома. Два завода компании в штате Мичиган пока будут простаивать.



Корпорация ArcelorMitttal, ранее остановившая ряд мощностей в Европе и США , объявила о выведении из эксплуатации доменной печи производительностью 2,5 млн т в год на комбинате Tubarao в Бразилии . Кроме того, группа сообщила, что сократит в этой стране и выпуск сортового проката.

