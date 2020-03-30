Американские меткомпании продолжают сокращать производство

Американские меткомпании продолжают сокращать производство

Американская металлургическая корпорация U.S. Steel, недавно сообщившая об остановке двух предприятий по изготовлению труб вследствие неблагоприятной обстановки в национальной нефтегазовой отрасли, заявила о новых сокращениях производства.

Корпорация приняла решение вывести из эксплуатации две доменные печи на комбинатах Gary Works в штате Индиана мощностью 1,35 млн т в год и Granite City Works в Иллинойсе на 1 млн. т в год. Вместе с объявленным ранее прекращением выплавки чугуна и стали на комбинате Great Lake Works компания сокращает выпуск примерно на 3,5 млн т в год.

Кроме того, U.S. Steel уменьшит в текущем году капиталовложения на 150 млн долл. по сравнению с ранее запланированными показателями, до около 750 млн долл. В частности, компания откладывает запуск проекта по установке линии прямого литья и прокатки полосы на заводе Mon Valley и приостанавливает модернизацию стана горячей прокатки на Gary Works.

В то же время строительство нового электросталеплавильного цеха на заводе Fairfield в штате Алабама будет доведено до конца. ЭДП мощностью 1,45 млн тонн в год, как и планировалось, вступит в строй во второй половине текущего года.

Как сообщалось, компания AK Steel, недавно приобретенная компанией Cleveland-Cliffs, временно остановит завод Dearborn в районе Детройта. Предприятие мощностью около 2 млн т в год выпускает автолист для автомобилестроительной отрасли.

В настоящее время в США простаивают все основные автозаводы. Однако компании Fiat-Chrysler Automobiles (FCA) и General Motors (GM) сообщают о возможности возвращения их в строй с 6 апреля. Ford 6 апреля запустит один завод в Мексике, а 14 апреля может приступить в восстановлению производства в США.

В связи с этим бразильская компания Gerdau, ранее приостановившая работу нескольких предприятий в США, возобновит работу мини-завода производительностью около 540 тыс. т в год в штате Арканзас, выпускающего качественный сортовой прокат для автопрома. Два завода компании в штате Мичиган пока будут простаивать.

Корпорация ArcelorMitttal, ранее остановившая ряд мощностей в Европе и США, объявила о выведении из эксплуатации доменной печи производительностью 2,5 млн т в год на комбинате Tubarao в Бразилии. Кроме того, группа сообщила, что сократит в этой стране и выпуск сортового проката.


Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
Блок рекламы


Похожие новости
Salzgitter сокращает доменное производство в ГерманииSalzgitter сокращает доменное производство в Германии
AK Steel приостанавливает производство автостали в ДетройтеAK Steel приостанавливает производство автостали в Детройте
Мировое производство нержавейки выросло на 3%Мировое производство нержавейки выросло на 3%
Индийские меткомпании снизили производствоИндийские меткомпании снизили производство
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Производство электроэнергии по зеленому тарифу в феврале увеличилось на 36%Производство электроэнергии по зеленому тарифу в феврале увеличилось на 36%
На всех региональных рынках продолжают падать цены на сталелитейное сырьеНа всех региональных рынках продолжают падать цены на сталелитейное сырье
В мире увеличилось производство алюминияВ мире увеличилось производство алюминия
Индийская Vedanta увеличила производство глиноземаИндийская Vedanta увеличила производство глинозема
На Филиппинах приостанавливается производство проката и импорт заготовкиНа Филиппинах приостанавливается производство проката и импорт заготовки
Последние новости
Подгружаем последние новости