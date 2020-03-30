За 2019 год количество безработных в Киеве снизилось на 5,2%

По данным официальной статистики в 2019 году в столице насчитывалось 84,7 тыс. безработных работоспособного возраста. Так, по сравнению с 2018 годом безработица снизилась на 5,2%.

Об этом KV стало известно из экспресс-выпуска ГУ статистики в Киеве .

“По результатам обследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в 2019 году составила 1393,8 тыс. человек, а в возрасте 15-70 лет – 1379,9 тыс. человек. Количество безработных в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляла по 84,7 тыс. человек”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 57,5%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 63,1%. Уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 5,7%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 5,8%.

Напомним, что на период карантина Кабинет министров решил увеличить на 50% социальные нормативы пользования электроэнергией, природным газом, холодной и горячей водой, в автоматическом режиме назначить субсидии тем, кто их получал в прошлом отопительном сезоне, а также упростить порядок их предоставления тем, кто потерял работу из-за карантина и стал на учет в центр занятости. Кроме этого, правительство решило выделить около 300 гривен дополнительной компенсации каждой семье, имеющей субсидии – но это станет возможным только после создания Стабфонда и изменений в бюджет-2020.