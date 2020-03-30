ФГИ объявил о приостановке большой приватизации

Кризис не даст продать ОПЗ и другие крупные активы.

Фонд государственного имущества объявил о приостановке большой приватизации из-за мирового кризиса.

"В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, принимаем следующие решения: воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках", - сказано в заявлении фонда.

В этот период предприятия будут подготавливаться к продаже - запланированы аудиты и разработка маркетинговых материалов.

"Политический курс на приватизацию и привлечение инвестиций в экономику Украины остается неизменным: нестратегические объекты и избыточное имущество должны быть переданы на честных и конкурентных аукционах компетентным инвесторам", - написал в фейсбуке глава ФГИ Дмитрий Сенниченко.

Проведение аукционов малой приватизации на электронных площадках продолжится.

"Тысячи небольших объектов малой приватизации: бани, гаражи, заброшенные домики, неработающие объекты, незавершенное строительство - это объекты для инвестиций малого и среднего бизнеса, объекты для инвестирования сбережений. Как показывает опыт предыдущих кризисных ситуаций, в частности глобального мирового кризиса 2008 и спада экономической активности в Украине в 2014 году, украинцы, малый и средний бизнес охотно инвестируют в объекты недвижимости. На языке экономической теории - приватизация это превращение непродуктивных активов на продуктивные", - заявил Сенниченко.

Напомним, что власти Украины уже несколько лет говорят о проведении большой приватизации, но так ее и не начали.

В сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский поручил возобновить продажу госпредприятий. Первые конкурсы по продаже крупных государственных предприятий должны были состояться до 1 апреля 2020 года.

Первыми в очереди на приватизацию должны были стать Одесский припортовый завод, Объединенная горно-химическая компания, "Электротяжмаш", "Президент-отель" и шахта "Краснолиманская".