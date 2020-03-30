Китай возобновил работу 98% промпредприятий

Нормальный производственный цикл восстановлен на 98,6% базовых промышленных предприятиях Китая в результате того, что распространение коронавируса в стране поставлено под контроль, сообщил журналистам замминистра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин.



Он отметил, что почти 90% рабочих и служащих этих предприятий уже вернулись на рабочие места. Одновременно на 76% восстановилась работа предприятий малого и среднего бизнеса, нарастают темпы работы на строительных объектах, заявил чиновник.



Вместе с тем Гобин подчеркнул, что пандемия коронавируса окажет негативное влияние на внешнюю торговлю Китая. "Расширение распространения инфекции в глобальном масштабе неизбежно отразится на производственной цепочке, цепочке поставок и внешней торговле Китая", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в Пекине.



Чиновник отметил, что в январе-феврале текущего года объем китайской внешней торговли сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе экспорт - на 15,9%.



В связи с дальнейшим распространением пандемии коронавируса "ситуация с импортом и экспортом в нашей стране может еще больше ухудшиться", констатировал замминистра, добавив, что в связи с этим "необходимо внимательно следить за развитием ситуации и быть готовым к скорейшему реагированию".



В понедельник Госкомздрав КНР сообщил, что за минувшие сутки выявлен только один случай заражения коронавирусом непосредственно на территории Китая. Всего подтвержден 31 новый случай COVID-19, из них 30 - "импортированные".

