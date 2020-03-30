AK Steel приостанавливает производство автостали в Детройте

Американская компания AK Steel закроет свое производство Dearborn в Детройте, поскольку сталелитейные заводы, поставляющие продукцию на автомобильный рынок, страдают от внезапных остановок, связанных со вспышкой коронавируса. Об этом сообщает ArgusMedia.



В соответствии с письмом президента местного профсоюза комбината от 27 марта доменная печь с мощностью 2,2 млн тонн в год перестанет работать на следующей неделе на неопределенный период времени.



Комбинат производит плоский прокат для автомобильной промышленности США и недавно был приобретен Cleveland-Cliffs при покупке интегрированного сталелитейного завода AK Steel.



Все автопроизводители в США объявили о некотором уровне закрытия на прошлой неделе.

