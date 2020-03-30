Мировое производство нержавейки выросло на 3%

Мировое производство нержавейки выросло на 3%

По данным International Stainless Steel Forum (ISSF), в 2019 г. мировое производство нержавеющей стали составило 52,22 млн. т, что на 2,9% превысило показатель предыдущего года.

Из основных производителей самые высокие темпы роста продемонстрировал Китай. В прошлом году местные металлургические компании выплавили 29,4 млн. т нержавеющей стали, что на 10,1% больше, чем в 2018 г.

В то же время, во всех остальных регионах мира производство сократилось. В странах Азии без учета Китая, Кореи и Индонезии было получено 7,89 млн. т металла, что на 3,7% меньше, чем годом ранее. Европейские компании снизили выпуск на 7,9% до 6,81 млн. т, а американские — на 7,6% до 2,59 млн. т.

Даже в категории "прочих стран", к которым ISSF относит Индонезию, Корею, РоSSию, Бразилию и ЮАР, выплавка нержавеющей стали уменьшилась на 2,0% по сравнению с 2018 г. до 5,53 млн. т. Очевидно, одной из основных причин спада стало введение антидемпинговых пошлин на индонезийскую нержавеющую продукцию в Китае в начале 2019 г.

Максимальный рост производства нержавеющей стали в мире наблюдался в третьем квартале — на 6,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Причем в Китае превышение показателя годичной давности достигло 17,9%. Но в четвертом квартале глобальные темпы роста упали до 1,4%.

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