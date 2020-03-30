Кабмин ухудшил прогноз макропоказателей на 2020 год

Правительство Украины в рамках подготовки проекта правок в госбюджет-2020 ухудшило макропрогноз из-за эпидемии коронавируса, в частности, инфляции — с 5,5% до 8,7%, среднегодового курса гривны — с 27 грн/долл. до 29,5 грн/долл., сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



"При разработке изменений в госбюджет правительство обновило макроэкономический прогноз. На заседании Кабмина утвердили новые цифры. Возможно, не всеми цифрами мы довольны, но уже во втором полугодии ожидаем улучшения экономической ситуации", — написал глава правительства в ночь на понедельник в своем телеграмм-канале.



Он уточнил, что специалисты Минэкономики в процессе подготовки нового прогноза провели ряд консультаций с экспертами Минфина, НБУ, МВФ и независимыми аналитическими организациями.



Шмыгаль сообщил, что номинальный ВВП прогнозируется на уровне 4 трлн грн, тогда как ранее он оценивался в 4,51 трлн грн.



По его словам, прогноз безработицы ухудшен с 8,1% до 9,4%, а среднемесячной зарплаты — с 12,5 тыс. грн до 11 тыс. грн, что с учетом инфляции соответствует уровню 2019 года.

