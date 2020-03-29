Посевная на Киевщине пройдет вовремя и в штатном режиме

На Киевщине продолжается активная фаза посевной кампании-2020. В Киевской ОГА заверяют, что карантинные мероприятия в области не отразятся на ее ходе. Аграрии придерживаются плана и работают в штатном режиме. Так, в области уже посеяно более 25 тыс. га озимых и яровых культур.

Об этом KV стало известно в ходе онлайн-брифинга 27 марта по поводу ситуации с заболеванием коронавируса в области, о которой докладывал и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.

По словам Володина, по последним данным посевная кампания в Киевской области проходит в штатном режиме без каких-либо ограничений.

“Запретов нет при условии соблюдения медицинских мер защиты в соответствие до утверждены документами по приобретению посевного материала, агрохимикатов и других средств, необходимых для посевной. То есть таких ограничений, которые не позволили бы обеспечить посевную кампанию ни на уровне государства, ни на уровне области на сегодняшний день нет”, – отметил губернатор Володин.

Также он добавил, что готовятся изменения к решениям о предоставлении разрешения на реализацию и запасных частей для сельхозтехники, в которых может быть потребность у сельхозпроизводителей.

По состоянию на 27 марта хозяйствами Киевской области уже посеяно зерновых и зернобобовых культур на площади более 25 тыс. гектаров из 1155 тыс. га запланированных. Для проведения комплекса весенне-полевых работ хозяйствами накоплено почти на 100% как дизтоплива, так и бензина.

Брифинг в КОГА от 27.03.2020 года

Напомним, ограничения передвижения граждан, введенные в связи с пандемией коронавируса, вызвали волну возмущения в столичном регионе. Ездить теперь могут только работники критических для жизнедеятельности страны предприятий, однако, и им нужен специальный пропуск в транспорт.

Руководители районов также отмечали, что специальные пропуска будут выдаваться не только госслужащим, но и фермерам. На данный момент продолжается весенне-полевые работы и в аграриев есть необходимость в топливе, запчастях и завозе средств защиты растений От полноценного обеспечения которыми в общем и зависит успешное завершение весенней посевной кампании.

Фото: открытые источники.