Sony выделит часть своего бизнеса в отдельную компанию

Sony выделит часть своего бизнеса в отдельную компанию

Sony объявила на днях, что выделит весь свой сегмент электронных продуктов и решений (Electronics Products & Solutions, EP&S), включая бизнес по обработке изображений и мобильной связи, в промежуточный холдинг под названием Sony Electronics Corporation.

Изменение вступит в силу уже 1 апреля, и это не шутка. В пресс-релизе, объявляющем о реорганизации, Sony в общих чертах обрисовала план, объяснив, что теперь все подразделения, занимающиеся продуктами в области обработки изображений, мобильных коммуникаций и домашних развлечений, будут работать под новым именем.

Sony выделит часть своего бизнеса в отдельную компанию

«Посредством создания Sony Electronics Corporation мы не только ускорим интеграцию предприятий сегмента EP&S, — отмечается в сообщении, — но также будем стремиться оптимизировать свою организационную структуру, штат специалистов и бизнес-портфель, одновременно повышая конкурентоспособность и создавая новый бизнес».

При этом в целях оптимизации будут совмещены отделы соответствующих подразделений, отвечающие за маркетинг, производство, логистику и разработку. Необходимо отметить, что успешное подразделение Sony Interactive Entertainment, которое занимается консолями PlayStation и играми, останется независимым.

Sony выделит часть своего бизнеса в отдельную компанию

Похоже, в данном случае речь идёт о слиянии трёх проблемных бизнесов: спрос на массовые камеры падает из-за смартфонов (хотя мобильные датчики Sony весьма популярны), мобильные аппараты Xperia быстро сдают позиции конкурентам, а телевизоры и прочая техника компании уже не блещут, как прежде. Как реорганизация отразится на будущем продуктов Sony в этих сферах, не ясно. Порой подобная реструктуризация происходит без особых последствий для потребителей. Но будем надеяться, что это пойдёт на пользу всем упомянутым бизнесам Sony, которые смогут вновь перейти в наступление после проведённой реструктуризации.

Sony выделит часть своего бизнеса в отдельную компанию


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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