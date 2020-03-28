За 26 и 27 марта в водоемы Киевщины заселили более 2 тонн рыбы

За 26 и 27 марта в водоемы Киевщины заселили более 2 тонн рыбы

В течение 26-27 марта 2020 года состоялись вселения рыбы в водоемы Киевской области. 26 марта малька рыбы выпустили в пруд на Белоцерковщине, а 26 и 27 марта – в Каневской водохранилище. Общий вес зарыбления составил 2,34 тонны.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Управления госагентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области.

“26 марта в пруд (площадью 2,97 га), расположенного на территории Трушковского сельского совета Белоцерковского района Киевской области было выпущено 1200 экз. карпа (120 кг) и 200 экз. белого амура (20 кг). Вес одного экземпляра рыбы составляла 100 граммов”, – сказано в сообщении.

Кроме того, 26 и 27 апреля в Каневское водохранилище вблизи с. Стайки Кагарлыкского района Киевщины выпустили 22 тыс. экз. толстолобика, общим весом 2,2 тонны.

Отмечается что качество воды в водоемах должно улучшиться, так как выпущенные рыбы – растительноядные, и летом будут поедать сине-зеленые и бурые водоросли, таким образом очищая воду.

Напомним, весенне-летний запрет ловли рыбы в связи с нерестом в Киевской области для любителей и спортсменов начался 22 марта. Для промысловиков этот запрет вступил в силу двумя днями ранее.

Фото: пресс-служба Управления госагентства рыбного хозяйства в Киеве и Киевской области


Александр Кравченко, КиевВласть

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