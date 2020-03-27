До конца 2021 года ремонт парка около озера Тельбин “съест” более 33 млн гривен

КО “Киевзеленстрой” за 8,43 млн гривен заказало у ООО “Энерго прогресс” продолжение капремонта столичного парка по улице Юрия Шумского, 3 возле озера Тельбин. Работы на этом объекте начались еще в 2017 году и на них уже потрачено около 12 млн гривен. Капремонт в этом году не завершится. Его планируют продолжить до конца 2021 года, потратив на это еще минимум 12,5 млн гривен.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 23 марта 2020 года КО “Киевзеленстрой” (*) заключило договор с ООО “Энерго прогресс” (**) на выполнение капитального ремонта спортивно-оздоровительного парка по ул. Юрия Шумского, 3 возле озера Тельбин в Днепровском районе. Стоимость сделки составила 8,43 млн гривен.

Согласно договору, до конца декабря 2020 года подрядчик должен выполнить демонтажные работы, обустроить дорожки из ФЭМ, ограждение, освещение, установить 4 уличных LED-светильника, 3 карусели, 5 лавочек и 5 урн, а также озеленить территорию, посеев 2000 кв. м. газонов, 35 деревьев (клен, платан, черемуха) и 140 кустов.

Конкуренцию ООО “Энерго прогресс” в тендере составило ООО “Стройком-СВ” (***), которое предложило цену выше.

В “Киевзеленстрое” KV сообщили , что общая сметная стоимость капремонта парка по ул. Шумского, 3 составляет 33,12 млн гривен, а завершить его планируют к концу 2021 года.

По информации КО, для выполнения работ по данному объекту ранее были заключены три договора:

18 октября 2017 года с ООО “Стрим-Альфа” (***) на 4,08 млн гривен. Согласно опубликованному 3 января 2019 года отчету о выполнении договора, оплата составила 3,05 млн гривен;

29 июля 2019 года с ООО “Энерго прогресс” на 8,76 млн гривен. По опубликованному 2 января 2020 года отчету о выполнении договора, оплата составила 7,55 млн гривен;

30 октября 2019 года с ООО “Энерго прогресс” на 2,24 млн гривен. Согласно опубликованному 2 января 2020 года отчету о выполнении договора, оплата составила 1,51 млн гривен.

Суммарно расходы на выполнение капитального ремонта спортивно-оздоровительного парка по ул. Юрия Шумского, 3 уже составили 12,11 млн гривен. Какие именно работы уже были осуществлены, в опубликованных документах не указано.

В 2020 году, как сообщили в “Киевзеленстрое”, на ремонт парка намерены потратить 8,8 млн гривен.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , ООО “ Энерго прогресс” основано в 2018 году. Учредители и конечные бенефициарные собственники – Богдан Алексеенко и Александр Безсонов (директор). Основной вид деятельности – электромонтажные работы. Уставный капитал составляет 1 тыс. гривен.

По результатам участия в публичных закупках ООО “Энерго прогресс” заключило 4 договора на общую сумму 12,6 млн гривен (без учета нынешнего). Единственный заказчик предприятия – КО “Киевзеленстрой” ( данные Zакупівлі).

Напомним, в 2020 году КО “Киевзеленстрой” планирует получить из столичного бюджета 615 млн гривен, из которых почти 558 млн гривен собираются направить на строительство, реконструкции, капремонты объектов зеленого хозяйства и закупку спецтехники.

КО “Киевзеленстрой” с 16 июля 2019 года временно руководит Алексей Король. КО подчинено Управлению экологии и природных ресурсов КГГА, которое с 26 июля 2018 года возглавляет Андрей Малеваный. Работу указанного управления курирует заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

* Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" (Код ЄДРПОУ: 03362123)

** ТОВ “Енерго прогрес” (Код ЄДРПОУ: 42237288)

*** ТОВ “Стрім-Альфа” (Код ЄДРПОУ: 34596365)

**** ТОВ “Будком-СВ” (Код ЄДРПОУ: 39801844)