До конца 2021 года ремонт парка около озера Тельбин “съест” более 33 млн гривен
КО “Киевзеленстрой” за 8,43 млн гривен заказало у ООО “Энерго прогресс” продолжение капремонта столичного парка по улице Юрия Шумского, 3 возле озера Тельбин. Работы на этом объекте начались еще в 2017 году и на них уже потрачено около 12 млн гривен. Капремонт в этом году не завершится. Его планируют продолжить до конца 2021 года, потратив на это еще минимум 12,5 млн гривен.
Как стало известно
Согласно договору, до конца декабря 2020 года подрядчик
Конкуренцию ООО “Энерго прогресс” в тендере составило ООО “Стройком-СВ” (***), которое предложило цену выше.
В “Киевзеленстрое”
По информации КО, для выполнения работ по данному объекту ранее были заключены три договора:
Суммарно расходы на выполнение капитального ремонта спортивно-оздоровительного парка по ул. Юрия Шумского, 3 уже составили 12,11 млн гривен. Какие именно работы уже были осуществлены, в опубликованных документах не указано.
В 2020 году, как сообщили в “Киевзеленстрое”, на ремонт парка намерены потратить 8,8 млн гривен.
Согласно данным аналитической системы
По результатам участия в публичных закупках ООО “Энерго прогресс” заключило 4 договора на общую сумму 12,6 млн гривен (без учета нынешнего). Единственный заказчик предприятия – КО “Киевзеленстрой” (
Напомним, в 2020 году КО “Киевзеленстрой” планирует получить из столичного бюджета 615 млн гривен, из которых почти 558 млн гривен собираются направить на строительство, реконструкции, капремонты объектов зеленого хозяйства и закупку спецтехники.
КО “Киевзеленстрой” с 16 июля 2019 года временно руководит Алексей Король. КО подчинено Управлению экологии и природных ресурсов КГГА, которое с 26 июля 2018 года возглавляет Андрей Малеваный. Работу указанного управления курирует заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.
* Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" (Код ЄДРПОУ: 03362123)
** ТОВ “Енерго прогрес” (Код ЄДРПОУ: 42237288)
*** ТОВ “Стрім-Альфа” (Код ЄДРПОУ: 34596365)
**** ТОВ “Будком-СВ” (Код ЄДРПОУ: 39801844)
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