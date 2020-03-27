В Киеве задержали подозреваемых в краже 700 000 гривен из почтового отделения

Организатор преступления - работник инкассаторской фирмы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua
В Киеве задержали мужчин, которых подозревают в краже 700 000 гривен из почтового отделения. Им грозит до 12 лет лишения воли, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В столичную полицию обратились представители юридической фирмы и сообщили, что на улице Маричанская в почтовом отделении неизвестные украли деньги в размере 700 000 гривен, которые принадлежат их учреждению. По адресу выехали следователи Голосеевского управления полиции, а оперативники неотложно начали меры по установлению и задержанию злоумышленников", - говорится в сообщении.

Было установлено, что мужчины приехали в отделение почты на авто, зашли в помещение и украли там пакет с деньгами, после чего скрылись в неизвестном направлении.

"Организатор - работник инкассаторской фирмы. На работе он узнал, что через почтовое отделение будет пересылаться крупная сумма денег. Для того, чтобы ними завладеть, он нашел двоих исполнителей, которые арендовали авто, приехали на нем по указанному адресу и украли посылку с наличкой", - заявил начальник управления полиции Голосеевского района Владислав Ищенко.

Исполнителями оказались уроженцы Луганской и Хмельницкой областей, 1976 и 1979 года рождения. Один из них скрывался от полиции в Киевской области.

Открыто уголовное производство по ч.5 ст.185 (кража в особо крупных размерах). Правоохранители разыскивают организатора преступления.

Напомним, вечером 26 февраля в Киеве на ул. Гашека мужчина в военной форме с оружием ограбил "Новую почту".

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