Кабмин предупредил украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ

Кабмин предупредил украинцев о рисках неуплаты за ЖКУ

Неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги на время карантина может привести к сложностям в работе поставщиков. Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, сообщает правительственный портал. 

Оплата потребителями ЖКУ напрямую влияет на деятельность каждого предприятия отрасли в населенных пунктах Украины и предоставление ими жизненно необходимых услуг. Учитывая ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и меры, принятые правительством на поддержку населения, неуплата гражданами за жилищно-коммунальные услуги может привести к сложностям в работе поставщиков”, – отметил глава министерства. 

По его словам, в Минрегионе анализируют данные по срокам и объемам оплаты и будут об этом информировать, чтобы отрасль работала слаженно. 

Кроме того, правительство запретило начислять штрафы за несвоевременное проведение платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Правительство понимает, что в условиях карантина и чрезвычайной ситуации, которая 25 марта была введена на всей территории страны, многие не смогут вовремя и в полном объеме оплатить коммунальные платежи. Поэтому мы запретили во время карантина начислять и взимать неустойку (штрафы, пеню) за несвоевременное проведение платежей за жилищно-коммунальные услуги. Прекращение или приостановка предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины запрещается, даже в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме”, – пояснил А.Чернышев.

Кабинет министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, потерявшим работу в период карантина.

На период карантина увеличены на 50% социальные нормативы пользования электрической энергией, холодной и горячей водой, водоотводом и природным газом для приготовления пищи и подогрева воды.

 

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