Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки

Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки

Следователи полиции Киева сообщили должностному лицу одного из гипермаркетов и его сообщнику о подозрении в присвоении 7 млн гривен выручки. Главному фигуранту избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста, а его подельника суд отпустил под личное обязательство. За совершенное преступление предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции Киева.

Сообщается, что к сотрудникам столичной полиции обратилось руководство одного из гипермаркетов с заявлением о том, что во время инвентаризации товара и денежных средств на счете заведения они обнаружили недостачу почти 7 млн гривен. Данный факт правоохранители зарегистрировали и начали выяснять обстоятельства, при которых исчезли деньги.

Как рассказал начальник отдела расследования преступлений в сфере хозяйственной и служебной деятельности следственного управления полиции Киева Олег Киселев, в течение 2018-2019 годов в указанном торговом заведении в должности заместителя начальника отдела касс работал уроженец Днепропетровщины, который предположительно мог быть причастен к присвоению этих средств. В дальнейшем сотрудники полиции Киева и Департамента киберполиции Национальной полиции Украины нашли подтверждение этой версии и обнаружили схему, по которой действовал чиновник.

“Как нам известно, завладевал деньгами человек с помощью POS-терминала, который уже не использовали на кассах. Путем ручного ввода информации через терминал он осуществлял операции по переводу на платежные банковские карточки без фактического предоставления товара и первичной документации в магазин, а именно приобретенного товара, заявления покупателя о возврате товара, акта приема-передачи ранее приобретенного товара, чека на приобретение и возврат товаров, итоговых дневных отчетов с POS-терминала, слипов и т.д.”, – рассказал правоохранитель.

Сообщается также, что следователи установили, что злоумышленнику помогал сообщник, который подыскивал клиентов и пользователей банковских карточек, а после успешной операции по переводам средств снимал наличные. Таким образом подельники успели использовать более 30 платежных карточек, по которым завладели примерно 7 миллионами гривен.

“В настоящее время по согласованию с Киевской городской прокуратурой фигурантам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных частью пятой статьи 27, частью пятой статьи 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Организатору преступной деятельности суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, а его сообщнику – личное обязательство. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности в течение трех лет”, – сообщил Олег Киселев.

Напомним, полиция обнаружила в здании запрошенного сельского дома культуры села Козаровичи Вышгородского района Киевщины подпольный цех по изготовлению контрафактного антисептика. На момент обнаружения подпольного цеха в помещении находились два человека, которые были задержаны полицией.

Фото: fresher.ru


Игорь Бровко, КиевВласть

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