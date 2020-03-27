Интервенции Нацбанка для поддержания гривны ограничились $16 млн

За три дня регулятор на межбанке продал достаточно небольшой объем валюты - менее 80 млн долларов.

Интервенции Нацбанка для поддержания гривны ограничились $16 млн
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Национальный банк Украины в пятницу, 27 марта, на межбанковском валютном рынке продал 16 млн долларов США.

Об этом информирует пресс-служба НБУ.

"Сегодня Национальный банк продал на межбанковском валютном рынке 16 млн долларов. На этой неделе мы только в три из пяти дней выходили на рынок с интервенциями для сглаживания курсовых колебаний и вообще продали достаточно небольшой объем валюты - менее 80 млн долларов", - говорится в сообщении.

Курс гривны на межбанке продолжал колебаться на уровне около 28 гривен за доллар.

Регулятор подчеркнул, что основной спрос на валюту формировался украинскими компаниями и уравновешивался предложением со стороны экспортеров, тогда как спрос населения на валюту упал и в последние дни украинцы больше продавали, чем покупали.

Также уточняется, что отток средств нерезидентов незначительный.

Как сообщалось, в понедельник, 23 марта, Нацбанк снизил интервенции для поддержания гривны до $50 млн, после чего во вторник и среду валюту не продавал. В регулятор снова начал продавать валюту для удержания курса гривны и продал еще $11 млн.

В целом с начала года, с учетом этой недели, Нацбанк купил в резервы $1,28 млрд, продал – около $2,75 млрд, свидетельствуют его данные.

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