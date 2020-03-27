Все украинские сети АЗС снизили цены на топливо

Все украинские сети АЗС снизили цены на топливо

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" (1540 АЗС) снизила цены на все виды топлива на 1 грн/л, сообщили enkorr в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на ежедневный ценовой мониторинг розничного рынка.

Цены бензина А-95 и ДТ снижены до 25,00 грн/л, бензина А-92 — до 24,00 грн/л.

Таким образом, "Приват" последним из крупных розничных операторов присоединился к снижению цены, начатому еще 25 марта.

Напомним, первой на резкое снижение цен пошла сеть Glusco. На следующий день, 26 марта, на 1 грн/л снизили цены ОККО, WOG и несколько других операторов из премиум-сегмента. Эконом-сегмент ответил снижением цен утром 27 марта.

Как сообщалось, после обвала цен на нефть и нефтепродукты, который произошел 6–9 марта, операторы АЗС в большинстве не пересматривали розничные цены топлива. Причиной стала более чем 10%-я девальвация гривни. В евро же средняя розничная цена бензина и ДТ в Украине со 2 по 16 марта снизилась на 7,2–7,3%.

Также ранее сообщалось, что объем розничной реализации топлива на АЗС в первую неделю карантина в Украине снизился на 15–20%, по оценкам крупнейших операторов. В апреле снижение может составить 40–50%. По мнению экспертов "Консалтинговой группы А-95", это окажет сильное влияние на ценообразование, поскольку в условиях падения продаж эксплуатационные расходы автозаправочных станций сильно выросли в связи с карантином.



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