ОГА запускают сервисы доставки лекарств онлайн

Первыми меморандум с Сервисом поиска и доставки медикаментов подписала Днепропетровская ОГА.

Областные госадминистрации запускают заказ лекарств онлайн. Об этом сообщили на канале Министерства здравоохранения в Telegram.

"В период распространения коронавирусной инфекции Минздрав Украины рекомендует без срочной нужды не посещать места массового скопления и пользоваться онлайн-услугами для покупки товаров первой необходимости или оплаты коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Минздрав призвал органы местной власти поспособствовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование сервисов в их регионах.

"Показательным является опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала меморандум о партнерстве с Сервисом поиска и доставки лекарств", - добавили в Минздраве.

Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с мэрами областных центров и главами областных администраций. Зеленский предложил разрешить работу рынков в маленьких городах.