ОГА запускают сервисы доставки лекарств онлайн

Первыми меморандум с Сервисом поиска и доставки медикаментов подписала Днепропетровская ОГА.

ОГА запускают сервисы доставки лекарств онлайн
Фото: Думская

Областные госадминистрации запускают заказ лекарств онлайн. Об этом сообщили на канале Министерства здравоохранения в Telegram.

"В период распространения коронавирусной инфекции Минздрав Украины рекомендует без срочной нужды не посещать места массового скопления и пользоваться онлайн-услугами для покупки товаров первой необходимости или оплаты коммунальных услуг", - говорится в сообщении.

Минздрав призвал органы местной власти поспособствовать разработке алгоритмов, которые бы обеспечили эффективное функционирование сервисов в их регионах.

"Показательным является опыт Днепропетровской ОГА, которая подписала меморандум о партнерстве с Сервисом поиска и доставки лекарств", - добавили в Минздраве.

Напомним, 25 марта президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание с мэрами областных центров и главами областных администраций. Зеленский предложил разрешить работу рынков в маленьких городах.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
В Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривенВ Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривен
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Блок рекламы


Похожие новости
Украинская фармацевтика не пострадает от запрета Индии на экспорт компонентов лекарств, – ШимкивУкраинская фармацевтика не пострадает от запрета Индии на экспорт компонентов лекарств, – Шимкив
Турецкие компании запускают новые мощностиТурецкие компании запускают новые мощности
С 1 апреля закупка лекарств за бюджетные средства не будет облагаться НДСС 1 апреля закупка лекарств за бюджетные средства не будет облагаться НДС
Рада поддержала начало закупок лекарств через ГП "Медзакупки Украины"Рада поддержала начало закупок лекарств через ГП "Медзакупки Украины"
Крупный сервис доставки "Ин Тайм" прекратил свою работуКрупный сервис доставки "Ин Тайм" прекратил свою работу
У пассажира авиарейса из Анкары обнаружили лекарства для онкобольных на 300 тысяч гривен.У пассажира авиарейса из Анкары обнаружили лекарства для онкобольных на 300 тысяч гривен.
В Киеве запустили онлайн-карту по аренде коммунального имуществаВ Киеве запустили онлайн-карту по аренде коммунального имущества
Правоохранители пресекли контрабанду сильнодействующих лекарств, спрятанных в коробках конфетПравоохранители пресекли контрабанду сильнодействующих лекарств, спрятанных в коробках конфет
Во Франции вводят налог в 3% на цифровые сервисы, которые много зарабатывают
Украинские лекарства экспортируются в 81 страну, – исследованиеУкраинские лекарства экспортируются в 81 страну, – исследование
Последние новости
Подгружаем последние новости