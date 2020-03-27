Строительство UNIT.Home продолжается в штатном режиме, - KAN

Строительство UNIT.Home продолжается в штатном режиме, - KAN

Столичная девелоперская компания KAN представила очередной ролик о ходе строительства своих проектов в марте. Так, в штатном режиме продолжаются работы по возведению первой очереди жилого квартала UNIT.Home и бизнес-кампуса. 

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы KAN.

“UNIT.Home – это не просто жилой комплекс, а новый уровень жизни. Где комфорт, безопасность и современные технологии удачно сочетаются друг с другом”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что ход строительства современного квартала UNIT.Home, который расположен в инновационном парке UNIT.City по улице Семьи Хохловых, 8, продолжается в штатном режиме согласно плану.  

Отмечается, что прогресс возведения объекта инвесторы могут оценить из представленной видеохроники строительства UNIT.Home в марте 2020 года.

Так, на данный момент на стройплощадке активными темпами идут строительные работы по возведению бизнес-кампуса и жилого квартала первой очереди, которая будет состоять из двух зданий. 

Стоит отметить, что кроме жилой составляющей и офисной застройки, на территории парка запланирована школа и гостиница. А также многофункциональное благоустройство территории и собственные инфраструктурные объекты. 

Напомним, компания KAN презентовала креативный ролик о ходе строительства ЖК “Республика” в марте. Карантинные мероприятия в столице не отразились на ходе строительства объекта. Так, в штатном режиме на стройплощадке продолжается одновременное возведение как жилья, так и инфраструктурных объектов на территории комплекса.

Фото: сайт компании


Вероника Злацкая, КиевВласть

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