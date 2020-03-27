Tata Steel модернизирует завод Kalinganagar

Индийская стальная компания Tata Steel заявила, что построит новую линию для финишной обработки слябов на заводе Kalinganagar.



На линии будут работать специальные механизмы для одновременной обработки верхней и нижней поверхности сляба и мониторинга качества. Еще одна машина литья слябов будет введена в производство на Kalinganagar во второй половине текущего года.



По оценкам, годовая производственная мощность новой линии обработки слябов составит 1,02 млн тонн; полностью она будет запущена в первом квартале 2021 г.

