КП “Информатика” закупило компьютерное оборудование почти на 50 млн гривен

КП “Информатика” заказало оборудование для “внедренной серверно-аппаратной платформы оперативной обработки информации с элементами бэкапирования”. Поставить и установить оборудование должно ООО “Амрита комплексные решения” до конца 2020 года. За это ООО заплатят почти 50 млн гривен.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 19 марта 2020 года КП “Информатика” (*) заключило договор с ООО “Амрита комплексные решения” (**) на закупку оборудования для внедренной серверно-аппаратной платформы оперативной обработки информации с элементами бэкапирования. Стоимость сделки составила 49,94 млн гривен.

Согласно договору, до 24 декабря 2020 года подрядчик должен поставить, установить и настроить 4 сервера общего назначения, 3 системы хранения данных, 40 модулей интерфейса для коммутаторов, 6 пакетов программного обеспечения. Для каких именно целей будет использовано это оборудование в опубликованных на ProZorro документах не указывается.

Конкуренцию ООО “Амрита Комплексные Решения” в тендере составили ООО “Вайз Ай Ти” (***) и ООО “АМ Интегратор Групп” (****), но их предложения оказались дороже.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol , компания ООО “Амрита комплексные решения” создана в 2015 году. Учредитель – Сергей Краковецкий, руководитель – Алексей Петренко. Уставный фонд компании – 200 тыс. гривен. Основной вид деятельности – оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютерным оборудованием и программным обеспечением.

По данным Zакупівлі, за время своего существования ООО “Амрита комплексные решения” заключило 180 договоров на общую сумму 1,03 млрд гривен. Самым крупным заказчиком данного ООО является КП “Киевпастранс”, с которым подписано договоров на 404,5 млн гривен.

Ранее KV писала, что в мае 2019 года КП “Информатика” заказывало у ООО “Амрита комплексные решения” за 26 млн гривен три комплекта оборудования бэкапирования и резервной обработки информации внедренной серверно-аппаратной платформы оперативной обработки информации. Поставить технику компания должна была до середины августа 2019 года, а на протяжении последующих трех лет – обеспечивать ее гарантийное обслуживание. 3 января 2020 года в системе ProZorro был опубликован отчет о выполнении договора , согласно которому ООО поставило оборудование и получило за него всю оговоренную сумму.

Обязанности директора КП “Информатика” с 9 октября 2017 года исполняет Николай Пыхтин. С 20 сентября 2019 года направление информатизации в Киеве курирует первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

* КП “Інформатика” (код ЄДРПОУ: 31024875)

** ТОВ “Амріта Комплексні Рішення” (код ЄДРПОУ: 39950584)

*** ТОВ “Вайз Ай Ті” (код ЄДРПОУ: 39427231)

**** ТОВ “АМ Інтегратор Груп” (код ЄДРПОУ: 39469334)