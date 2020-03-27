В Украину из Турции поставляли контрабандные поддельные тесты на COVID-19

Их продавали через Интернет.

Фото: ssu.gov.ua
Служба безопасности Украины блокировала деятельность организованной преступной группы, которая ввозила из Турции поддельные экспресс-тесты для диагностики COVID-19.

Препараты онкологической группы и фальшивые экспресс-тесты доставляли вне таможенного контроля, скрывая продукцию в контейнерах за одеждой. Такая транспортировка не позволяла соблюдать температурный режим, что могло привести к тяжелым последствиям для здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что делки реализовывали онкопрепараты и экспресс-тесты без разрешительной документации через Интернет и лично клиентам. Продукция хранилась в антисанитарных условиях в подвальном помещении в столице", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

На месте хранения контрабанды изъяли лекарства и тесты на сумму почти в миллион гривен. Следствие устанавливает всех причастных к преступлению лиц.

Напомним, правоохранители Киева ликвидировали нелегальное производство фальшивых лекарственных средств и задержали лиц, организовавших их сбыт на территории столицы и в других городах.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
В Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривенВ Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривен
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Блок рекламы


Похожие новости
В МВФ предупредили Украину о катастрофе при объявлении дефолтаВ МВФ предупредили Украину о катастрофе при объявлении дефолта
Prozorro просит Кабмин упростить проведение закупок для противодействия COVID-19Prozorro просит Кабмин упростить проведение закупок для противодействия COVID-19
НБУ ведет переговоры с МВФ о возможности неотложной финансовой помощи из-за COVID-19НБУ ведет переговоры с МВФ о возможности неотложной финансовой помощи из-за COVID-19
Из-за коронавируса возникли перебои с доставкой наличной валюты в УкраинуИз-за коронавируса возникли перебои с доставкой наличной валюты в Украину
Какой урон экономике может нанести COVID-19: прогноз от McKinsey&Company (инфографика)Какой урон экономике может нанести COVID-19: прогноз от McKinsey&Company (инфографика)
Основатель Alibaba отправил в США миллион масок и тесты на коронавирусОснователь Alibaba отправил в США миллион масок и тесты на коронавирус
В 2019 году ускорился прирост прямых инвестиций в УкраинуВ 2019 году ускорился прирост прямых инвестиций в Украину
Пандемия COVID-19 заставила Норвежский ЦБ снизить процентную ставкуПандемия COVID-19 заставила Норвежский ЦБ снизить процентную ставку
В Украину пришел первый танкер с азербайджанской нефтью для БеларусиВ Украину пришел первый танкер с азербайджанской нефтью для Беларуси
Импорт товаров в Украину за год превысил экспорт почти на $11 млрдИмпорт товаров в Украину за год превысил экспорт почти на $11 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости