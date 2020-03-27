S&P Global Platts ожидает роста цен на руду

S&amp;P Global Platts ожидает роста цен на руду

Цены на железную руду могут сильно вырасти во втором квартале, несмотря на медленное восстановление спроса на сталь, так как ожидается, что китайские заводы увеличат выпуск стали, говорится в обзоре рынка S&P Global Platts.

Около 38% респондентов ожидали, что цены на железную руду останутся в диапазоне 80-90 долларов США за тонну (CFR), в то время как 28% отметили, что они снизились до 70-80 долларов США за тонну. Половина респондентов считают, что их потребности в железной руде увеличатся во втором квартале, в то время как 28% считают, что они будут на уровне, аналогичном первому кварталу. Исследование показало, что только 13% отметили снижение потребности в железной руде.

Несмотря на рост запасов готовой стали в Китае, 72% считают, что производство жидкой стали увеличится во втором квартале. Это противоречит предыдущему опросу, когда более трети китайских заводов заявили, что рассматривают возможность сокращения производства.

Это также отражает оптимизм на внутреннем рынке стали, несмотря на то, что только четверть респондентов ожидают нормализации спроса к концу апреля. Около 35% считают, что рынок полностью восстановится к концу мая, а еще 25% - к концу июня.

Опрос показал, что 37% респондентов ожидают, что рост спроса на сталь будет происходить в основном за счет инфраструктуры, а 19% считают, что строительство будет оставаться ключевым сегментом роста спроса. Участники рынка стали ожидать, что китайское правительство в значительной степени использует инфраструктуру для поддержки экономики после вспышки коронавируса.

Корреспонденты Platts поговорили с 32 компаниями для обзора перспектив 23-25 ??марта, включая китайские заводы, местные и международные трейдеры и горнодобывающие компании.


МинПром по материалам Steelland

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
В Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривенВ Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривен
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Блок рекламы


Похожие новости
Китайская алюминиевая группа продает электростанцииКитайская алюминиевая группа продает электростанции
В 2019 году украинская экономика замедлила темпы ростаВ 2019 году украинская экономика замедлила темпы роста
В Китае выросли цены на сталь и рудуВ Китае выросли цены на сталь и руду
Милованов назвал ожидаемым замедление роста экономики в конце 2019 годаМилованов назвал ожидаемым замедление роста экономики в конце 2019 года
"Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд"Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд
ЕБА: изменение рентной платы на железную руду должно быть согласовано с налоговой реформойЕБА: изменение рентной платы на железную руду должно быть согласовано с налоговой реформой
Выпуск монет номиналом 5 грн ожидается этой осенью, - СмолийВыпуск монет номиналом 5 грн ожидается этой осенью, - Смолий
В Англии во время демонтажа старой элекстростанции оставили без света 40 тысяч потребителейВ Англии во время демонтажа старой элекстростанции оставили без света 40 тысяч потребителей
В Украине 12 000 домов с солнечными электростанциями. Во сколько это обошлось
НБУ ожидает новую трехлетнюю программу с МВФ на $6 млрдНБУ ожидает новую трехлетнюю программу с МВФ на $6 млрд
Последние новости
Подгружаем последние новости