Эксперты предупредили, что через три месяца нефть будет некуда девать

Мир находится на грани исчерпания свободного места для хранения невостребованной нефти - это случится всего лишь через три месяца, считают отраслевые эксперты, которых цитирует Bloomberg.



По расчетам консалтинговой компании IHS Markit, текущие темпы спроса и предложения означают, что запасы увеличатся на 1,8 млрд баррелей после первой половины 2020 года. Учитывая, что по-прежнему доступно только около 1,6 млрд баррелей мощностей для хранения, производители будут вынуждены сократить производство, потому что к июню не будет места, чтобы складировать нефть.



Рынок нефти пострадал от падения спроса в результате вспышки коронавируса, а Саудовская Аравия решила увеличить добычу и дать большие скидки на нефть после распада коалиции ОПЕК+. 26 марта Пакистан запретил импорт нефти и топлива, потому что его хранилища заполнены. Vitol Group и Gunvor Group, два ведущих мировых трейдера, говорят, что есть большой интерес к хранению, в то время как несколько трейдеров заказали супертанкеры для хранения нефти в море.



Предложение может превысить спрос на 12,4 млн баррелей в сутки во втором квартале, при этом другие трейдеры, банки и консультанты также прогнозируют существенное превышение, сообщает IHS. В среду Vitol заявил, что по сравнению с прошлым годом спрос упал на 20 млн баррелей в сутки.



"Добычу нужно будет сократить или даже прекратить. Теперь только вопрос - где и на сколько", - сказал Джим Буркхард, глава подразделения по нефтяным рынкам IHS.

