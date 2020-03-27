Эксперты предупредили, что через три месяца нефть будет некуда девать

Эксперты предупредили, что через три месяца нефть будет некуда девать

Мир находится на грани исчерпания свободного места для хранения невостребованной нефти - это случится всего лишь через три месяца, считают отраслевые эксперты, которых цитирует Bloomberg.

По расчетам консалтинговой компании IHS Markit, текущие темпы спроса и предложения означают, что запасы увеличатся на 1,8 млрд баррелей после первой половины 2020 года. Учитывая, что по-прежнему доступно только около 1,6 млрд баррелей мощностей для хранения, производители будут вынуждены сократить производство, потому что к июню не будет места, чтобы складировать нефть.

Рынок нефти пострадал от падения спроса в результате вспышки коронавируса, а Саудовская Аравия решила увеличить добычу и дать большие скидки на нефть после распада коалиции ОПЕК+. 26 марта Пакистан запретил импорт нефти и топлива, потому что его хранилища заполнены. Vitol Group и Gunvor Group, два ведущих мировых трейдера, говорят, что есть большой интерес к хранению, в то время как несколько трейдеров заказали супертанкеры для хранения нефти в море.

Предложение может превысить спрос на 12,4 млн баррелей в сутки во втором квартале, при этом другие трейдеры, банки и консультанты также прогнозируют существенное превышение, сообщает IHS. В среду Vitol заявил, что по сравнению с прошлым годом спрос упал на 20 млн баррелей в сутки.

"Добычу нужно будет сократить или даже прекратить. Теперь только вопрос - где и на сколько", - сказал Джим Буркхард, глава подразделения по нефтяным рынкам IHS.

МинПром по материалам Интерфакс

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