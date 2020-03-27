НЛМК сокращает инвестпрограмму из-за коронавируса

Группа НЛМК сообщает, что в связи с ростом волатильности мировых рынков на фоне распространения коронавируса отзывает ранее озвученный прогноз по общему объему инвестиционной программы на 2020 год на уровне 1,1-1,2 млрд долл. для его пересмотра в сторону понижения.



Запуск ряда проектов развития может быть отложен. При этом компания продолжит реализацию запланированных в 2020 году крупных капитальных ремонтов в доменном и сталеплавильном производстве НЛМК.



В настоящий момент денежные средства и их эквиваленты, а также краткосрочные ликвидные финансовые вложения на балансе компании составляют 1,56 млрд долл. (+79% к 31 декабря 2019 г.). Дополнительно, объем доступных кредитных линий оценивается на уровне 0,8 млрд долл.



Чистый долг компании составляет 1,9 млрд долл. (+5% к 31 декабря 2019 г.). Средняя стоимость долгового портфеля остается низкой на уровне 3,16%. Как отмечается в сообщении, ликвидность компании превышает краткосрочный долг, включая оборотные линии, которые планируются к пролонгации.

