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2020-03-27
У Нафтогаза большой запас прочности на случай кризиса – Коболев
НАК "Нафтогаз Украины" имеет достаточный запас прочности и ликвидности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, введенного в стране для борьбы с коронавирусом.
Об этом заявил глава правления компании Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24".
"Финансово "Нафтогаз" подготовлен, мы сможем пока профинансировать эту разницу за счет собственных средств. Я думаю, ближайшие три-четыре месяца для нашей ликвидности не будет существенных угроз", - сказал А.Коболев.
По словам главы НАК, компания еще в условиях подготовки к возможному прерыванию транзита экономила средства, не вкладываясь в проекты по добыче, которые могли быть успешно реализованы только при условии высоких цен на газ.
МинПром по материалам Экономическая правда