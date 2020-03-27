У Нафтогаза большой запас прочности на случай кризиса – Коболев

У Нафтогаза большой запас прочности на случай кризиса – Коболев

НАК "Нафтогаз Украины" имеет достаточный запас прочности и ликвидности для прохождения периода чрезвычайной ситуации, введенного в стране для борьбы с коронавирусом.

Об этом заявил глава правления компании Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

"Финансово "Нафтогаз" подготовлен, мы сможем пока профинансировать эту разницу за счет собственных средств. Я думаю, ближайшие три-четыре месяца для нашей ликвидности не будет существенных угроз", - сказал А.Коболев.

По словам главы НАК, компания еще в условиях подготовки к возможному прерыванию транзита экономила средства, не вкладываясь в проекты по добыче, которые могли быть успешно реализованы только при условии высоких цен на газ.

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