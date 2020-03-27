Столичный горсовет выделил 4,68 млн гривен на премии соцработникам на время карантина

Столичный горсовет выделил 4,68 млн гривен на премии соцработникам на время карантина

Депутаты Киевского городского совета приняли решение выделить средства для премий 1200 социальным работникам районных территориальных центров, которые сейчас с дополнительной нагрузкой обслуживают одиноких нетрудоспособных киевлян на дому. Депутаты единогласно поддержали такое решение.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Социальные работники также находятся на важном рубеже борьбы с угрозой эпидемии коронавируса. Ведь благодаря их работе киевляне, которые находятся в группе риска: одинокие пожилые люди и паллиативные больные могут спокойно переждать карантинный период и обезопасить себя от возможного заражения”, – заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Как сообщается, на обеспечение премий ориентировочно будет выделено 4 миллиона 680 тысяч гривен. Премии для социальных работников будут составлять 2000 гривен в месяц.

Ранее KV сообщала, что депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в связи с вирусом COVID-19.

Как сообщала KV, Киевсовет сегодня утвердил изменения в свой Регламент. Теперь проводить пленарные заседания при условии действия чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения разрешено в режиме онлайн. Кроме того, в этот период  дистанционно смогут работать и постоянные комиссии горсовета. Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив хотел сразу зафиксировать, что такая удаленная работа может продолжаться до 1 сентября, но депутатский корпус с этим не согласился.

Напомним, вчера Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по территории Украины до 24 апреля. Режим ЧС может быть сокращен, в случае прекращения эпидемии COVID-19, или продолжен, если эпидемия не прекратится.

Отметим, что в Киеве зарегистрированы еще шесть случаев заболевания коронавирусом. Таким образом количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 40 человек.

Фото: www.belta.by


Игорь Бровко, КиевВласть

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