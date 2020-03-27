Столичный горсовет выделил 4,68 млн гривен на премии соцработникам на время карантина

Депутаты Киевского городского совета приняли решение выделить средства для премий 1200 социальным работникам районных территориальных центров, которые сейчас с дополнительной нагрузкой обслуживают одиноких нетрудоспособных киевлян на дому. Депутаты единогласно поддержали такое решение.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Социальные работники также находятся на важном рубеже борьбы с угрозой эпидемии коронавируса. Ведь благодаря их работе киевляне, которые находятся в группе риска: одинокие пожилые люди и паллиативные больные могут спокойно переждать карантинный период и обезопасить себя от возможного заражения”, – заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Как сообщается, на обеспечение премий ориентировочно будет выделено 4 миллиона 680 тысяч гривен. Премии для социальных работников будут составлять 2000 гривен в месяц.

Ранее KV сообщала, что депутаты Киевсовета приняли решение о предоставлении 50-процентной льготы для малого и среднего бизнеса на уплату за аренду коммунального имущества на период ограничительных мероприятий в связи с вирусом COVID-19.

Как сообщала KV , Киевсовет сегодня утвердил изменения в свой Регламент. Теперь проводить пленарные заседания при условии действия чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения разрешено в режиме онлайн. Кроме того, в этот период дистанционно смогут работать и постоянные комиссии горсовета. Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив хотел сразу зафиксировать, что такая удаленная работа может продолжаться до 1 сентября, но депутатский корпус с этим не согласился.

Напомним, вчера Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по территории Украины до 24 апреля. Режим ЧС может быть сокращен, в случае прекращения эпидемии COVID-19, или продолжен, если эпидемия не прекратится.

Отметим, что в Киеве зарегистрированы еще шесть случаев заболевания коронавирусом. Таким образом количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 40 человек.