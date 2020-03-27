Столичный горсовет выделил 4,68 млн гривен на премии соцработникам на время карантина
Депутаты Киевского городского совета приняли решение выделить средства для премий 1200 социальным работникам районных территориальных центров, которые сейчас с дополнительной нагрузкой обслуживают одиноких нетрудоспособных киевлян на дому. Депутаты единогласно поддержали такое решение.
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“Социальные работники также находятся на важном рубеже борьбы с угрозой эпидемии коронавируса. Ведь благодаря их работе киевляне, которые находятся в группе риска: одинокие пожилые люди и паллиативные больные могут спокойно переждать карантинный период и обезопасить себя от возможного заражения”, – заявила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.
Как сообщается, на обеспечение премий ориентировочно будет выделено 4 миллиона 680 тысяч гривен. Премии для социальных работников будут составлять 2000 гривен в месяц.
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Напомним, вчера Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по территории Украины до 24 апреля. Режим ЧС может быть сокращен, в случае прекращения эпидемии COVID-19, или продолжен, если эпидемия не прекратится.
Отметим, что в Киеве зарегистрированы еще шесть случаев заболевания коронавирусом. Таким образом количество киевлян, заболевших COVID-19, выросло до 40 человек.
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