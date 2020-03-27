В УКАБ рассказали, насколько выросли цены на продукты с начала карантина

"Украинский клуб аграрного бизнеса" связывает рост цен с падением курса гривны к доллару,

В УКАБ рассказали, насколько выросли цены на продукты с начала карантина
Фото: maximonline

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" заявляет, что цены на продукты с начала карантина выросли в связи с падением курса гривны к доллару, например, стоимость лука увеличилась в 2 раза до 23,25 гривны/кг.

Об этом "Українським Новинам" сообщил аналитик УКАБ Андрей Мартыненко.

"За последние две недели (с 12 марта) наибольшие изменения в цене понесли овощи, в частности, входящие в "борщевой набор", - сказал он.

По состоянию на 26 марта, капуста подорожала на 86% до 8,46 гривны/кг, морковь - на 48% до 8,1 гривны/кг, свекла - на 47% до 8,45 гривны/кг, картофель - на 39% до 16,8 гривны/кг.

Также выросли в цене гречневая крупа на 50% до 55,61 гривны за 800 г и сахар - на 9% до 14,48 гривны/кг.

По словам Мартыненко, растущая тенденция наблюдается и с ценами на мясо: свинина подорожала на 6% до 164,42 гривны/кг, куриная тушка - на 2% до 59,26 гривны/шт. Кроме того, фиксируется увеличение цен на растительное масло на 5% до 36,1 гривны за 850 мл и масло сливочное - на 2% до 43,59 гривны за 200 г.

Аналитик считает, что рост цен в основном связан с падением курса гривны по отношению к доллару, а не из-за самого карантина.

"Конечно, есть и те, кто пытается заработать на избыточном спросе на продукты питания, который возник в результате введения карантина. Для стабилизации этой ситуации Антимонопольным комитетом уже принимаются соответствующие меры реагирования", - прокомментировал Мартыненко.

Кроме того, по его мнению, на стабилизацию цен на продукты питания положительно повлияет принятое 25 марта правительством решение, согласно которому без ограничений разрешается продажа продуктов питания.

Напомним, в АТБ, крупнейшей сети супермаркетов Украины, рост цен на продукты объяснили повышением закупочных цен поставщика. Свои действия те якобы объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с карантинными мерами.

26 марта Киевское областное территориальное отделение АМКУ открыло дело против оптовых поставщиков продуктов питания и крупнейших сетей продовольственных магазинов столицы.

Ранее также сообщалось, что Минэкономики мониторит наличие товаров первой необходимости в магазинах.

Национальный банк 26 марта снова начал продавать валюту для удержания курса гривны и продал на межбанковском валютном рынке в четверг 11 млн долларов.

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