Украина – последняя в Европе по экономической свободе

По итогам 2019 года Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы и заняла 134-t место из 180. Об этом свидетельствуют данные Индекса экономической свободы, который составила Heritage Foundation.



Отмечается, что Украина входит в категорию стран "преимущественно несвободные" и занимает последнее 45-е место в европейском регионе.



Общий балл Украины - 54,9 - значительно ниже средних региональных и мировых показателей.



Соседи Украины по рейтингу - Бенин (133-е место) и Пакистан (135-е место).

