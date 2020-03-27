Украина – последняя в Европе по экономической свободе

Украина – последняя в Европе по экономической свободе

По итогам 2019 года Украина поднялась на 13 позиций в рейтинге экономической свободы и заняла 134-t место из 180. Об этом свидетельствуют данные Индекса экономической свободы, который составила Heritage Foundation.

Отмечается, что Украина входит в категорию стран "преимущественно несвободные" и занимает последнее 45-е место в европейском регионе.

Общий балл Украины - 54,9 - значительно ниже средних региональных и мировых показателей.

Соседи Украины по рейтингу - Бенин (133-е место) и Пакистан (135-е место).


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