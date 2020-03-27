ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение

ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение

Руководство германской корпорации ThyssenKrupp разработало и согласовало с профсоюзом IG Metall план реструктуризации своего металлургического подразделения.

В соответствии с этим планом компания за шесть лет инвестирует в его развитие 800 млн евро. Эти средства будут направлены на оптимизацию производственной цепочки, модернизацию предприятий и расширение сортамента.

Компания планирует увеличить долю продукции с высокой добавленной стоимостью в сортаменте. В частности, должен возрасти выпуск неориентированной электротехнической стали, которая применяется в изготовлении электромобилей. В производстве листового проката будет расти доля мультифазных сталей и высокопрочного листа с повышенным качеством поверхности.

В ходе реорганизации ThyssenKrupp сократит за шесть лет около 3 тыс. рабочих мест. Из них около трети придется на управленческий аппарат, порядка 1200 человек будет сокращено в процессе оптимизации, а 800 — в процессе ликвидации подразделения по выпуску толстолистовой стали, для которого компания не видит будущего в своей структуре.

В настоящее время ThyssenKrupp переводит большинство своих сотрудников на сокращенный рабочий день, но пока не объявляла о выведении из эксплуатации каких-либо производственных линий.

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