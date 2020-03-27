В середине марта китайские металлурги увеличили производство

В середине марта китайские металлурги увеличили производство

В течение второй декады месяца (11-20 марта 2020 года) ключевые металлургические предприятия КНР, входящие в отраслевую ассоциацию CISA, выплавляли в среднем по 1,84 млн. тонн стали за сутки. Рост объёмов по сравнению с началом марта - 1,55%, сообщает SMM.

Среднесуточное производство стали у предприятий по всему Китаю оценивается в 2,49 млн. тонн - на 1% больше показателей 1-10 марта 2020 года.

Производство чугуна в течение 11-20 марта составляло у предприятий CISA 1,71 млн. тонн в день - на 0,74% больше к первой декаде месяца. Среднесуточное производство металлопродукции выросло на 4,88% до 1,76 млн. тонн.

Запасы металлопродукции по состоянию на 20 марта составляли у 97 метпредприятий, входящих в CISA, 19,82 млн. тонн, что на 1,58 млн. тонн или 7,4% ниже объёмов, зафиксированных 10 марта.


МинПром по материалам МеталлСервис

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