ФГИ продал здание в Хмельницком в 1466 раз дороже стартовой стоимости

Стартовая цена составляла 750 гривен, а выручили больше миллиона.

Фонд государственного имущества продал здание в Хмельницком в 1466 раз дороже стартовой стоимости.

Об этом говорится на сайте "Prozorro.Продажи".

Одноэтажное кирпичное производственное здание общей площадью 416,2 кв. м. расположено в Хмельницком на улице Юхима Сицинского и находится на балансе регионального офиса водных ресурсов.

Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества продавал его за 750 гривен, но в ходе торгов цена выросла до 1,1 млн гривен.

Победителем аукциона стало киевское частное предприятие "Эмит Инвест Менеджмент", которое принадлежит Сергею Костянчуку.

Напомним, в начале марта Фонд государственного имущества 4 марта провел успешный аукцион по продаже 99,99% акций компании "Киевпассервис", в собственности которого находится шесть автостанций в Киеве и 18 автостанций в Киевской области.

Предприятие с начальной стоимостью 196 млн гривен в ходе аукциона удалось продать за 231 млн гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
В Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривенВ Украине предотвратили попытку вывоза масок на сумму более миллиона гривен
Ferrexpo выделяет 2,5 млн долл на борьбу с коронавирусомFerrexpo выделяет 2,5 млн долл на борьбу с коронавирусом
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьмиСеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
Блок рекламы


Похожие новости
Уголь впервые за 100 лет стоит дороже нефтиУголь впервые за 100 лет стоит дороже нефти
Грузоотправители считают неуместным повышение стоимости ж/д перевозок в условиях пандемииГрузоотправители считают неуместным повышение стоимости ж/д перевозок в условиях пандемии
"Кернел" Веревского продал последний роSSийский актив"Кернел" Веревского продал последний роSSийский актив
Fitch обновило оценку стоимости металлов и угля на ближайшие годыFitch обновило оценку стоимости металлов и угля на ближайшие годы
Цветные металлы прибавили в стоимостиЦветные металлы прибавили в стоимости
В 2019 году Киев показал резкий рост в рейтинге стоимости жизни среди городов мираВ 2019 году Киев показал резкий рост в рейтинге стоимости жизни среди городов мира
НБУ для поддержания курса продал на межбанке 1,7 млрд доллНБУ для поддержания курса продал на межбанке 1,7 млрд долл
НБУ продал на межбанке еще $200 млн для сдерживания девальвации гривныНБУ продал на межбанке еще $200 млн для сдерживания девальвации гривны
Минфин продал долларовые ОВГЗ и привлек в бюджет $71,6 миллионаМинфин продал долларовые ОВГЗ и привлек в бюджет $71,6 миллиона
Полиция в Переяслав-Хмельницком районе задержали грузовик с незаконно спиленной древесиной (фото)Полиция в Переяслав-Хмельницком районе задержали грузовик с незаконно спиленной древесиной (фото)
Последние новости
Подгружаем последние новости