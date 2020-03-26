КГГА разрешила “Киевводоканалу” строить дублирующий канализационный коллектор за 70,8 млн гривен
ЧАО “АК “Киевводоканал” получило Градостроительные условия и ограничения (ГУО) для проектирования строительства дублирующего коллектора, который планируют использовать на время будущей реконструкции Луначарского коллектора. Общая сметная стоимость строительства составляет 70,8 млн гривен, из которых в текущем году в городской казне предусмотрено 1,5 млн гривен. При этом, по планам, строительство должны закончить уже к маю 2021 года.
Как стало известно
Функциональное назначение участка, на котором планируют построить коллектор, – коммунально-складская территория, территория улиц и дорог в соответствии с Генпланом Киева до 2020 года, утвержденным решением Киевсовета от
В ГУО отмечается, что строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры по заказу органов местного самоуправления на землях коммунальной собственности можно осуществлять без документа, который подтверждает право собственности или пользования земельным участком (ч. 4 ст. 34 Закона “
Строительство дублирующего Луначарского канализационного коллектора осуществляется согласно распоряжению КГГА
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При этом, согласно распоряжению КГГА
Ранее
Также напомним, что столичные власти намерены реконструировать главный городской канализационный коллектор. Соответствующее распоряжение КГГА датировано июлем 2019 года. Документ предусматривает окончание работ до 2025 года.
Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года занимает экс-директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий. Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.
Департамент градостроительства и архитектуры КГГА с 1 ноября 2016 года возглавляет Александр Свистунов.
* ПрАТ "АК "Київводоканал" (Код ЄДРПОУ: 03327664)
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