КГГА разрешила “Киевводоканалу” строить дублирующий канализационный коллектор за 70,8 млн гривен

КГГА разрешила “Киевводоканалу” строить дублирующий канализационный коллектор за 70,8 млн гривен

ЧАО “АК “Киевводоканал” получило Градостроительные условия и ограничения (ГУО) для проектирования строительства дублирующего коллектора, который планируют использовать на время будущей реконструкции Луначарского коллектора. Общая сметная стоимость строительства составляет 70,8 млн гривен, из которых в текущем году в городской казне предусмотрено 1,5 млн гривен. При этом, по планам, строительство должны закончить уже к маю 2021 года.

Как стало известно KV из приказа Департамента градостроительства и архитектуры КГГА от 13 декабря 2019 года № 1581, ЧАО “АК “Киевводоканал” (*) были выданы ГУО на строительство дублирующего Луначарского канализационного коллектора на просп. Освободителей, 2-13 в Днепровском районе Киева. Документ был опубликован в реестре ГУО в конце февраля.

Функциональное назначение участка, на котором планируют построить коллектор, – коммунально-складская территория, территория улиц и дорог в соответствии с Генпланом Киева до 2020 года, утвержденным решением Киевсовета от 28.03.2002 года №370/1804.

В ГУО отмечается, что строительство объектов инженерно-транспортной инфраструктуры по заказу органов местного самоуправления на землях коммунальной собственности можно осуществлять без документа, который подтверждает право собственности или пользования земельным участком (ч. 4 ст. 34 Закона “О градостроительной деятельности”).

Строительство дублирующего Луначарского канализационного коллектора осуществляется согласно распоряжению КГГА от 17 июля 2018 года № 1269. Этим документом заказчиком строительства был определен “Киевводоканал”.

В пояснительной записке к распоряжению сказано, что дублирующий коллектор будут строить для того, чтобы переключить на него стоки на время реконструкции главной нитки Луначарского коллектора. Согласно этому документу, по состоянию на 2018 год общую стоимость строительства ориентировочно оценивали в 16 млн гривен. Финансирование работ планируют финансировать из городского бюджета в соответствии с Программой экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы.

При этом, согласно распоряжению КГГА от 28 декабря 2019 года № 2290, общая сметная стоимость строительства дублирующего коллектора возросла до 70,8 млн гривен. В 2020 году на строительство коллектора в городском бюджете предусмотрено всего 1,5 млн гривен. При этом задекларированные сроки окончания строительства – май 2021 года.

Ранее KV сообщала, что в конце прошлого года “Киевводоканал” завершил реконструкцию канализационного коллектора на Оболонском проспекте от станции метро “Минская” до станции метро “Оболонь”. Коллектор реконструировали методом санации: в существующую трубу втягивался полимерный рукав длиной 1 093 м.

Также напомним, что столичные власти намерены реконструировать главный городской канализационный коллектор. Соответствующее распоряжение КГГА датировано июлем 2019 года. Документ предусматривает окончание работ до 2025 года.

Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года занимает экс-директор Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Дмитрий Новицкий. Сферу ЖКХ в Киеве курирует замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Департамент градостроительства и архитектуры КГГА с 1 ноября 2016 года возглавляет Александр Свистунов.

* ПрАТ "АК "Київводоканал" (Код ЄДРПОУ: 03327664)

Фото: ЧАО “АК “Киевводоканал”


Олеся Данилова, КиевВласть

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