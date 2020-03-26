В Австралии компания Mincor возобновляет добычу никеля

Австралийская компания Mincor сообщила о намерении возобновить добычу никеля в районе Kambalda в Западной Австралии. Компания завершила ТЭО проекта и планирует принять окончательное инвестиционное решение в третьем квартале текущего года.



Стоимость проекта оценивается в 68 млн авст. долл. (40,5 млн долл. по нынешнему курсу). Mincor рассчитывает получить первую партию продукции во второй половине 2021 г.



Как заявляет Mincor, в течение пяти лет на руднике планируется добыть около 63 тыс. т никеля в концентрате. Руда будет перерабатываться на расположенной по соседству обогатительной фабрике корпорации BHP по толлинговому соглашению.

