В Австралии компания Mincor возобновляет добычу никеля

В Австралии компания Mincor возобновляет добычу никеля

Австралийская компания Mincor сообщила о намерении возобновить добычу никеля в районе Kambalda в Западной Австралии. Компания завершила ТЭО проекта и планирует принять окончательное инвестиционное решение в третьем квартале текущего года.

Стоимость проекта оценивается в 68 млн авст. долл. (40,5 млн долл. по нынешнему курсу). Mincor рассчитывает получить первую партию продукции во второй половине 2021 г.

Как заявляет Mincor, в течение пяти лет на руднике планируется добыть около 63 тыс. т никеля в концентрате. Руда будет перерабатываться на расположенной по соседству обогатительной фабрике корпорации BHP по толлинговому соглашению.

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