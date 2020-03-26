Shell и другие компании сократят закупки нефти в апреле из-за недостатка спроса

Несколько европейских и скандинавских переработчиков нефти сократят закупки у Саудовской Аравии в апреле, говорят источники в отрасли, предполагая, что причиной тому стал недостаток спроса на дополнительные объемы нефти, которые королевство предложило рынку в борьбе за долю. Об этом пишет Рейтер.



Крупнейший в мире экспортер нефти планирует резко увеличить поставки после развала пакта об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+.



Но спрос на нефть падает из-за ограничений, введенных различными странами мира в попытках сдержать эпидемию коронавируса, и нефтяные компании сокращают переработку, а потому не спешат законтрактовать дополнительные объемы из Саудовской Аравии, говорят источники.



"Это определенно сокращения со стороны переработчиков, - сказал говоривший на условиях анонимности трейдер, обсуждавший этот вопрос с нефтяными компаниями. - Так что теперь сложно законтрактовать большой объем".



Shell - одна из числа крупных нефтяных компаний, сокращающих закупки саудовской нефти, сказали два источника в отрасли. Один источник сказал, что компании намерены сократить апрельские поставки саудовской нефти на объем до 25%.



Shell отказалась от комментариев. Саудовская нефтяная компания Aramco также отказалась от комментариев.

