В Voestalpine назвали короновирус самой большой проблемой за десятилетие

В Voestalpine назвали короновирус самой большой проблемой за десятилетие

Австрийская компания Voestalpine сообщает, что спрос на ее продукцию в ключевых секторах упал в течение нескольких дней из-за значительного сокращения мощностей и остановки производства в автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и нефтегазовой отраслях.

"Пандемия коронавируса представляет для Voestalpine самую большую экономическую проблему за последнее десятилетие", - сказал исполнительный директор Герберт Эйбенштайнер.

Группа, в которой работает более 50 тысяч сотрудников по всему миру, сообщила о своих первых девятимесячных потерях за последние месяцы и заявила, что введет кратковременную работу для большинства рабочих завода по производству бесшовных труб в Австрии из-за сокращения заказов.

В настоящее время в Австрии не планируется увольнений, но количество нанятых подрядчиков сократится, говорится в сообщении компании. Пока компания не говорит о каких-либо потенциальных увольнениях в других странах.



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