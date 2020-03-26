В Voestalpine назвали короновирус самой большой проблемой за десятилетие

Австрийская компания Voestalpine сообщает, что спрос на ее продукцию в ключевых секторах упал в течение нескольких дней из-за значительного сокращения мощностей и остановки производства в автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и нефтегазовой отраслях.



"Пандемия коронавируса представляет для Voestalpine самую большую экономическую проблему за последнее десятилетие", - сказал исполнительный директор Герберт Эйбенштайнер.



Группа, в которой работает более 50 тысяч сотрудников по всему миру, сообщила о своих первых девятимесячных потерях за последние месяцы и заявила, что введет кратковременную работу для большинства рабочих завода по производству бесшовных труб в Австрии из-за сокращения заказов.



В настоящее время в Австрии не планируется увольнений, но количество нанятых подрядчиков сократится, говорится в сообщении компании. Пока компания не говорит о каких-либо потенциальных увольнениях в других странах.

