В феврале США резко сократили импорт стали

Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), США импортировали в общей сложности 1,505 млн тонн стали в феврале 2020 года, что на 52,2% ниже, чем в январе.



За первые два месяца 2020 года общий импорт стали составил 4,655 млн тонн , что ниже на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.



Доля рынка импорта готовой стали в феврале составила около 15%, а в первые два месяца 2020 года - 16%.



В феврале наибольшие объемы импорта стали поступили из Южной Кореи- 158 000 тонн (-13%), Турции -73 000 тонн (+44%), Японии -69 000 тонн (- 9%), Германии -52 000 тонн (+ 7%) и Бразилии -37 000 тонн (- 58%).

