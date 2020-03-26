В феврале США резко сократили импорт стали

В феврале США резко сократили импорт стали

Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), США импортировали в общей сложности 1,505 млн тонн стали в феврале 2020 года, что на 52,2% ниже, чем в январе.

За первые два месяца 2020 года общий импорт стали составил 4,655 млн тонн , что ниже на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Доля рынка импорта готовой стали в феврале составила около 15%, а в первые два месяца 2020 года - 16%.

В феврале наибольшие объемы импорта стали поступили из Южной Кореи- 158 000 тонн (-13%), Турции -73 000 тонн (+44%), Японии -69 000 тонн (- 9%), Германии -52 000 тонн (+ 7%) и Бразилии -37 000 тонн (- 58%).



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