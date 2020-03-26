Лидер КНР призвал G20 отменить пошлины

Генеральный секретарь КНР Си Цзиньпин призвал лидеров G20 отменить торговые пошлины, чтобы обеспечить свободное обращение товаров. Сегодня, 26 марта, в формате пресс-конференции проходит экстренный саммит G20, посвященый пандемии коронавируса COVID-19.



"Члены группы двадцати должны принять совместные меры, отменить пошлины, устранить барьеры, обеспечить свободное обращение товаров, послать мощный сигнал, чтобы повысить боевой дух мировой экономики",— заявил китайский лидер.



По мнению Си Цзиньпина, свободный товарообмен поможет мировой экономике восстановиться от последствий пандемии и введенных на ее фоне ограничений.



Напомним, из-за распространения коронавируса в мире приостановлена работа сотен заводов и предприятий, в разы сокращено количество авиарейсов. В этих условиях власти многих стран уже объявили о мерах поддержки экономики и населения. Беспрецедентный по масштабам пакет помощи экономики страны анонсировала ФРС США . Президент США Дональд Трамп заявил, что коронавирус может убить меньше людей, чем масштабная экономическая рецессия.

