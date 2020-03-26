ЕБРР одобрил выделение 50 млн евро на покупку вагонов для столичного метро (фото)

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение 50 млн евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена. Поставщик подвижного состава будет определен в результате проведения международного тендера.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице представителя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Антона Усова.

“Новые вагоны будут использоваться на Сырецко-Печерской линии, новый участок которой свяжет центр с районом Виноградарь. Ожидается, что проект будет подписан до конца второго квартала 2020 года”, – говорится в сообщении.

Ранее KV сообщала, что в октябре 2019 года Киевсовет утвердил два соглашения о подготовке кредитного финансирования ЕБРР КП “Киевпастранс” и КП “Киевский метрополитен”. В частности, столичная подземка в итоге за сумму до 50 млн евро сможет попробовать закупить до 50 вагонов метро ( проект решения Киевсовета №08/231-2367/ПР от 09.07.2019 года).

Отмечалось, что срок погашения кредита для “Киевского метрополитена” составляет 12 лет с 2-годичной отсрочкой погашения основной суммы. Разовый комиссионный сбор составляет 1% от основной суммы кредита. Напомним, 11 апреля 2019 года Киевсовет уполномочил Виталия Кличко начать переговоры с ЕБРР на предмет получения этих кредитов.

Отметим, что КП “Киевский метрополитен” с 17 июля 2014 года руководит Виктор Брагинский. Предприятие подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

Фото: Facebook-страница Антона Усова