ЕБРР одобрил выделение 50 млн евро на покупку вагонов для столичного метро (фото)

ЕБРР одобрил выделение 50 млн евро на покупку вагонов для столичного метро (фото)

Совет директоров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) одобрил выделение 50 млн евро на приобретение подвижного состава для киевского метрополитена. Поставщик подвижного состава будет определен в результате проведения международного тендера. 

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице представителя Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Украине Антона Усова.

“Новые вагоны будут использоваться на Сырецко-Печерской линии, новый участок которой свяжет центр с районом Виноградарь. Ожидается, что проект будет подписан до конца второго квартала 2020 года”, – говорится в сообщении.

Ранее KV сообщала, что в октябре 2019 года Киевсовет утвердил два соглашения о подготовке кредитного финансирования ЕБРР КП “Киевпастранс” и КП “Киевский метрополитен”. В частности, столичная подземка в итоге за сумму до 50 млн евро сможет попробовать закупить до 50 вагонов метро (проект решения Киевсовета №08/231-2367/ПР от 09.07.2019 года). 

Отмечалось, что срок погашения кредита для “Киевского метрополитена” составляет 12 лет с 2-годичной отсрочкой погашения основной суммы. Разовый комиссионный сбор составляет 1% от основной суммы кредита. Напомним, 11 апреля 2019 года Киевсовет уполномочил Виталия Кличко начать переговоры с ЕБРР на предмет получения этих кредитов. 

Отметим, что КП “Киевский метрополитен” с 17 июля 2014 года руководит Виктор Брагинский. Предприятие подчинено Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА, который с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Сферу транспорта со 2 марта 2020 года курирует замглавы КГГА Александр Густелев.

Фото: Facebook-страница Антона Усова


Ольга Марийко, КиевВласть

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