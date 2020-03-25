В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)

Столичные власти запретили работу всех МАФов, кроме киосков ЧАО "Киевхлеб". Примечательно, что деятельность “Киевхлеба” подконтрольна влиятельным в столице братьям Александру и Вячеславу Супруненко. Первый является нардепом Верховной Рады VI и VIII созывов и экс-депутатом Киевсовета.

О запрете работы МАФов в Киеве KV стало известно из обращения Департамента промышленности и развития предпринимательства за подписью и.о. директора ведомства Валентина Поповича к главам столичных райгосадминистраций.

Документ направляется в райгосадминистрации во исполнение п. 4 протокола № 17, наработанного во время совещания “О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева” от 23 марта 2020 года.

В обращении Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА запрещает работу временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения. Указанные запреты к ЧАО “Киевхлеб” (*) не применяются.

“В рамках реализации инвестиционных договоров о создании объектов розничной торговли продуктами питания, пользующихся высоким потребительским спросом в Киеве , инвестором ЧАО “Киевхлеб” будет обеспечено постоянное наличие хлеба и хлебобулочных изделий, молочных продуктов и бакалеи в объектах розничной торговли продуктами питания, пользующихся высоким потребительским спросом в городе Киеве”, – говорится в документе.

Кроме того, Департамент запрещает:

реализацию в торговых заведениях алкогольных напитков на разлив и приготовление и продажу кофейных напитков;

работу временных сооружений торгового назначения по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков и т.д.

Также документ предусматривает проведение постоянного мониторинга вышеупомянутых сооружений и торговых заведений по соблюдению требований протокола о запрете.

Отмечается, что в случае возникновения проблемных вопросов по прекращению работы временных сооружений или запрету реализации алкогольных напитков будут привлекаться работники Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.

Как известно, народный депутат VI и VIII созывов, экс-депутат Киевсовета Александр Супруненко вместе с братом Вячеславом (бывшим родственником экс-мэра Киева Леонида Черновецкого), контролирует “Киевхлеб” и почти половину хлебного рынка Киевской области. Кроме того, братьям Супруненко принадлежит много недвижимости в центре Киева . Также братья, среди прочего, контролируют ЧАО АК “Киевводоканал”. Братья вошли в ТОП-100 богатейших украинцев 2018 года.

Напомним, сегодня 25 марта, Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по территории Украины до 24 апреля. Режим ЧС может быть сокращен, в случае прекращения эпидемии COVID-19, или продолжен, если эпидемия не прекратится.

Как сообщала KV , в 2019 году в Киеве было открыто 117 продовольственных магазинов, 49 заведений по продаже непродовольственных товаров, 61 учреждение ресторанного хозяйства и несколько торгово-развлекательных центров. ЧАО “Киевхлеб” в минувшем году установил в столице 150 объектов розничной торговли, где с “Карточкой киевлянина” можно купить хлебобулочные изделия со скидкой.

В октябре 2018 года KV писала, что заказчики Киевской области через ProZorro приобрели хлебопродуктов на более чем 176 млн гривен. Более 200 компаний пытаются продать хлебные изделия. Среди них есть одна пятерка связанных с ЧАО "Киевхлеб" (контролируется братьями Вячеславом и Александром Супруненко – последний является народным депутатом VI и VIII созывов, а также экс-депутатом Киевсовета) участников, которые вместе приходят на торги и уже подписали договоров на 74 млн гривен (42% рынка области). Кроме того, по вине “Киевхлеба” в столице стало в разы меньше пунктов продаж социального хлеба.

* ПрАТ “Київхліб” (код ЄДРПОУ: 00381574)