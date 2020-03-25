В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
Столичные власти запретили работу всех МАФов, кроме киосков ЧАО "Киевхлеб". Примечательно, что деятельность “Киевхлеба” подконтрольна влиятельным в столице братьям Александру и Вячеславу Супруненко. Первый является нардепом Верховной Рады VI и VIII созывов и экс-депутатом Киевсовета.
О запрете работы МАФов в Киеве
Документ направляется в райгосадминистрации во исполнение п. 4 протокола № 17, наработанного во время совещания “О предотвращении распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и введении дополнительных ограничительных мероприятий на территории города Киева” от 23 марта 2020 года.
В обращении Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА запрещает работу временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения. Указанные запреты к ЧАО “Киевхлеб” (*) не применяются.
“В рамках реализации инвестиционных договоров о создании объектов розничной торговли продуктами питания, пользующихся высоким потребительским спросом в Киеве, инвестором ЧАО “Киевхлеб” будет обеспечено постоянное наличие хлеба и хлебобулочных изделий, молочных продуктов и бакалеи в объектах розничной торговли продуктами питания, пользующихся высоким потребительским спросом в городе Киеве”, – говорится в документе.
Кроме того, Департамент запрещает:
реализацию в торговых заведениях алкогольных напитков на разлив и приготовление и продажу кофейных напитков;
работу временных сооружений торгового назначения по реализации шаурмы, приготовлению и продаже кофейных напитков и т.д.
Также документ предусматривает проведение постоянного мониторинга вышеупомянутых сооружений и торговых заведений по соблюдению требований протокола о запрете.
Отмечается, что в случае возникновения проблемных вопросов по прекращению работы временных сооружений или запрету реализации алкогольных напитков будут привлекаться работники Управления патрульной полиции в Киеве Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины.
Как известно, народный депутат VI и VIII созывов, экс-депутат Киевсовета Александр Супруненко вместе с братом Вячеславом (бывшим родственником экс-мэра Киева Леонида Черновецкого), контролирует “Киевхлеб” и почти половину хлебного рынка Киевской области. Кроме того, братьям Супруненко принадлежит много недвижимости в центре Киева. Также братья, среди прочего, контролируют ЧАО АК “Киевводоканал”. Братья вошли в ТОП-100 богатейших украинцев 2018 года.
Напомним, сегодня 25 марта, Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) по территории Украины до 24 апреля. Режим ЧС может быть сокращен, в случае прекращения эпидемии COVID-19, или продолжен, если эпидемия не прекратится.
Как сообщала
В октябре 2018 года
* ПрАТ “Київхліб” (код ЄДРПОУ: 00381574)
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