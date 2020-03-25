Запасы угля в Украине выше прошлогодних в 1,5 раза

Запасы угля в Украине выше прошлогодних в 1,5 раза

По состоянию на 1 марта 2020 года запасы каменного угля в Украине составили 4,23 млн тонн, что на 55,6% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

На 1 марта 2020 года запасы каменного угля в Украине уменьшились на 2,3% по сравнению с 1 февраля этого года, до 4,23 млн тонн (на 55,6% больше, чем на 1 марта 2019 года); тяжелых топливных мазутов – увеличились на 3,4%, до 86,3 тыс. тонн (на 21,8% меньше).

Запасы моторных бензинов на начало марта этого года по сравнению с 1 февраля 2020 года уменьшились на 6,1%, до 157,9 тыс. тонн (на 10,5% меньше, чем на 1 марта 2019 года); дизельного топлива – увеличились на 4,6%, до 360,4 тыс. тонн (на 5,6% меньше); сжиженного газа – увеличились на 1,8%, до 23,9 тыс. тонн (на 37,2% меньше).

Как сообщалось, согласно данным Госстата, за прошлый месяц в Украине было использовано 3,33 млн тонн каменного угля (на 4,7% меньше, чем за февраль 2019 года); 3,90 млн куб. м природного газа (на 2,9% меньше); 11 тыс. тонн тяжелых топливных мазутов (на 1,8% больше); 34,7 тыс. тонн моторных бензинов (на 2% меньше); 264,9 тыс. тонн дизельного топлива (на 10,1% больше); 13 тыс. тонн сжиженного газа (на 14,8% больше).


МинПром по материалам Укринформ

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