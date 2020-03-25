Акции Китая подскочили до недельного максимума на фоне новостей из США

Акции Китая подскочили до недельного максимума на фоне новостей из США

Китайские акции достигли недельного максимума в среду, после того как американские сенаторы и чиновники администрации президента достигли соглашения по поводу масштабного пакета мер поддержки экономики.

Индекс Shanghai Composite вырос на 2,2% до 2.781,59 пункта. Индекс "голубых фишек" CSI300 прибавил 2,7% до 3722,52 пункта. Оба индекса во время сессии достигали максимума с 18 марта.

Субиндекс финансового сектора вырос на 2,3%, сектор потребительских товаров - на 2,1%, индекс недвижимости - на 5%, а сектор здравоохранения - на 3,4%.

Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 3,8% до 23.527,19 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises поднялся на 3,8% до 9.529,49 пункта.

Как уже сообщалось, помощник президента США Дональда Трампа Эрик Уэланд сказал в среду, что сенаторы и чиновники администрации достигли договоренности о пакете мер, размер которого, как ожидается, составит 2 трлн долл. Конгресс может проголосовать законопроект уже в среду.

Материковый Китай сообщил о снижении числа новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в среду за счет замедления "завоза" инфекции и отсутствия случаев передачи внутри страны, в том числе в центральной провинции Хубэй, эпицентре вспышки.

МинПром по материалам Рейтер

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