Акции Китая подскочили до недельного максимума на фоне новостей из США

Китайские акции достигли недельного максимума в среду, после того как американские сенаторы и чиновники администрации президента достигли соглашения по поводу масштабного пакета мер поддержки экономики.



Индекс Shanghai Composite вырос на 2,2% до 2.781,59 пункта. Индекс "голубых фишек" CSI300 прибавил 2,7% до 3722,52 пункта. Оба индекса во время сессии достигали максимума с 18 марта.



Субиндекс финансового сектора вырос на 2,3%, сектор потребительских товаров - на 2,1%, индекс недвижимости - на 5%, а сектор здравоохранения - на 3,4%.



Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 3,8% до 23.527,19 пункта, а индекс Hang Seng China Enterprises поднялся на 3,8% до 9.529,49 пункта.



Как уже сообщалось, помощник президента США Дональда Трампа Эрик Уэланд сказал в среду, что сенаторы и чиновники администрации достигли договоренности о пакете мер, размер которого, как ожидается, составит 2 трлн долл. Конгресс может проголосовать законопроект уже в среду.



Материковый Китай сообщил о снижении числа новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом в среду за счет замедления "завоза" инфекции и отсутствия случаев передачи внутри страны, в том числе в центральной провинции Хубэй, эпицентре вспышки.

