Кабмин разрешил возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян

Правительство ослабило торговые ограничения.

Кабмин разрешил возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян
Фото: besplatka.ua

Кабинет министров разрешил возобновить работу зоомагазинов и магазинов семян.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в фейсбуке после селекторного совещания с президентом Владимиром Зеленским.

"Сегодня правительство ввело определенные послабления. Например, приняли решение, что таким магазинам, как кормы для животных, а также, где семена можно купить, разрешается продолжить работу, но со всеми противоэпидемическими мерами", - заявил он.

Согласно постановлению Кабмина №211 от 11 марта в Украине на время карантина запрещается работ розничная торговля, за исключением продажи продуктов питания, топлива, средств гигиены, лекарств и изделий медицинского назначения, средств связи. Также разрешается банковская и страховая деятельность, доставка заказов.

Правительство внесло изменения в это постановление, добавив туда продажу ветеринарных препаратов, кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочный материал.

Фото: Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
Крупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинахКрупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинах
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спадDeutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад
Пограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в РумыниюПограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в Румынию
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин поддержал субсидии для граждан, уволенных с работы во время карантинаКабмин поддержал субсидии для граждан, уволенных с работы во время карантина
Prozorro просит Кабмин упростить проведение закупок для противодействия COVID-19Prozorro просит Кабмин упростить проведение закупок для противодействия COVID-19
В Кабмине заявили, что не видят оснований для реструктиризации госдолгаВ Кабмине заявили, что не видят оснований для реструктиризации госдолга
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьмиСеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
Panasonic останавливает в США работу на заводе по производству аккумуляторов для TeslaPanasonic останавливает в США работу на заводе по производству аккумуляторов для Tesla
Карантин затронул работу 500-600 тыс малых и средних предприятийКарантин затронул работу 500-600 тыс малых и средних предприятий
МОТ: 25 миллионов людей могут потерять работу из-за кризиса. Что должны сделать властиМОТ: 25 миллионов людей могут потерять работу из-за кризиса. Что должны сделать власти
Доступные кредиты 5-7-9%. Кабмин увеличил максимальную сумму займаДоступные кредиты 5-7-9%. Кабмин увеличил максимальную сумму займа
Большинство китайских заводов возобновили работуБольшинство китайских заводов возобновили работу
Последние новости
Подгружаем последние новости