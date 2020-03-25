Thyssenkrupp может сильно пострадать от коронавируса

Thyssenkrupp может сильно пострадать от коронавируса

По мнению экспертов DZ Bank, нынешняя коронавирусная пандемия может ударить по промышленному концерну Thyssenkrupp, который уже столкнулся с сильными вызовами в виде глубокой реструктуризации, слабого баланса и низкой прибыльности.

Аналитики считают, что завершение продажи элеваторного подразделения компании является сейчас для нее наиболее важным, поскольку вырученные средства должны помочь ей стабилизировать ситуацию.

Thyssenkrupp отозвала 23 марта прогноз по 2020 финансовому году вследствие "коронавирусного кризиса".

МинПром по материалам МеталлТорг.ру

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
Крупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинахКрупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинах
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спадDeutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад
Пограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в РумыниюПограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в Румынию
Блок рекламы


Похожие новости
Киев пересмотрит бюджет из-за коронавирусаКиев пересмотрит бюджет из-за коронавируса
У Зеленского ожидают падения ВВП на 5% из-за коронавирусаУ Зеленского ожидают падения ВВП на 5% из-за коронавируса
Объем розничных продаж топлива из-за карантина может снизиться на 40-50%Объем розничных продаж топлива из-за карантина может снизиться на 40-50%
Спрос на сталь в Индии сократится из-за коронавирусаСпрос на сталь в Индии сократится из-за коронавируса
Самый низкий уровень с 1694 года. Банк Англии снизил ставку до 0,1% из-за коронавирусаСамый низкий уровень с 1694 года. Банк Англии снизил ставку до 0,1% из-за коронавируса
В мировых нефтехранилищах может не остаться местаВ мировых нефтехранилищах может не остаться места
Индийская JSPL может построить новый метзаводИндийская JSPL может построить новый метзавод
Стальные компании в Малайзии приостанавливают производство из-за коронавирусаСтальные компании в Малайзии приостанавливают производство из-за коронавируса
Microsoft закрывает розничные магазины по всему миру из-за вспышки коронавирусаMicrosoft закрывает розничные магазины по всему миру из-за вспышки коронавируса
Salzgitter по-прежнему отказывается от слияния с ThyssenkruppSalzgitter по-прежнему отказывается от слияния с Thyssenkrupp
Последние новости
Подгружаем последние новости