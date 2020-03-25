Thyssenkrupp может сильно пострадать от коронавируса

По мнению экспертов DZ Bank, нынешняя коронавирусная пандемия может ударить по промышленному концерну Thyssenkrupp, который уже столкнулся с сильными вызовами в виде глубокой реструктуризации, слабого баланса и низкой прибыльности.



Аналитики считают, что завершение продажи элеваторного подразделения компании является сейчас для нее наиболее важным, поскольку вырученные средства должны помочь ей стабилизировать ситуацию.



Thyssenkrupp отозвала 23 марта прогноз по 2020 финансовому году вследствие "коронавирусного кризиса".

