Минфин предложил наполовину урезать расходы на культуру

Депутаты призвали не уничтожать креативную индустрию.

Минфин предложил наполовину урезать расходы на культуру
Фото: Ірина Громоцька

Министерство финансов готовит изменения в государственный бюджет на 2020 год.

По данным главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко, эти предложения предусматривают резкое сокращение расходов на культуру.

"Под предлогом борьбы с кризисом и под вывеской «секретно», более чем наполовину (!) собираются урезать все расходы на культурные проекты. Фактически Минкультуры оставляют только расходы на содержание - то есть зарплату", - написал Ткаченко в фейсбуке.

В заявлении комитета, которое он обнародовал, говорится, что Госкино могут урезать финансирование на 750 млн гривен (при общем бюджете в 775 млн гривен), Украинскому культурному фонду - на 500 млн гривен (из 697 млн гривен), Институту книги - на все 150 млн гривен.

Также без финансирования останутся программы раскрытия туристического потенциала (240 млн гривен), мобильности молодежи (500 млн гривен) и другие.

"Такой шаг приведет к кризису и стагнации креативных индустрий страны, потери тысяч рабочих мест. Мы понимаем, что в ситуации с распространением коронавируса и необходимостью привлекать дополнительные средства для борьбы с вирусом, необходимо пересматривать бюджет. Однако любые шаги должны обсуждаться с депутатами профильных комитетах и с привлечением представителей министерства. Мы призываем Минфин воздержаться от принятия решений до проведения консультаций", - сказано в заявлении.

Напомним, что в январе-феврале поступления в госбюджет Украины были намного ниже плана из-за падения сырьевого импорта и сильного курса гривны. В марте началась эпидемия коронавируса, в связи с чем весь мир столкнулся с экономическом кризисом. Выполнение бюджета Украины в таких условиях выглядит нереальным.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%Укрэнерго прогнозирует падение потребления электроэнергии на 8%
Крупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинахКрупные сети супермаркетов вводят ограничения на количество людей в магазинах
Кабмин запретил экспорт этилового спиртаКабмин запретил экспорт этилового спирта
Deutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спадDeutsche Bank прогнозирует глобальный экономический спад
Пограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в РумыниюПограничники задержали "водолаза", который переправлял медицинские маски по реке в Румынию
Блок рекламы


Похожие новости
Минфин продал долларовые ОВГЗ и привлек в бюджет $71,6 миллионаМинфин продал долларовые ОВГЗ и привлек в бюджет $71,6 миллиона
Минфин подписал с французским банком Natixis кредитный договор на €64 млн для МариуполяМинфин подписал с французским банком Natixis кредитный договор на €64 млн для Мариуполя
Коболев предложил приватизировать "Нафтогаз"Коболев предложил приватизировать "Нафтогаз"
Минфин впервые за шесть лет выпустил 7-летние облигацииМинфин впервые за шесть лет выпустил 7-летние облигации
Минфин урезал декабрьские расходы бюджета из-за его недовыполненияМинфин урезал декабрьские расходы бюджета из-за его недовыполнения
НКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерацииНКРЭКУ предложила снизить "зеленые" тарифы из-за избыточной генерации
Кабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимумуКабмин предложил отменить привязку штрафов и окладов к прожиточному минимуму
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа"Нафтогаз" предложил "Газпрому" выплатить $3 млрд долга поставками газа
Минфин погасил миллиардную задолженность по зарплатам шахтеровМинфин погасил миллиардную задолженность по зарплатам шахтеров
"Магистральные газопроводы" перешли в управление Минфина в рамках анбандлинга"Магистральные газопроводы" перешли в управление Минфина в рамках анбандлинга
Последние новости
Подгружаем последние новости