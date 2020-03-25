Мировой спрос на сырую нефть упадет еще на 10–25%

Мировой спрос на сырую нефть упадет еще на 10–25%

Аналитики Financial Times (FT) прогнозируют, что в ближайшие месяцы мировое потребление нефти и нефтепродуктов может снизиться еще на 10—25% и отмечают, что нефтяная отрасль в настоящее время переживает самый тяжелый кризис за последние 100 лет. Об этом передает ngv.

Причиной дальнейшего падения спроса могут стать приостановка производств во многих странах, прекращение авиасообщения и закрытие границ. При этом нефтяные цены могут рухнуть ниже 10 долл./барр.

В таких условиях в течение нескольких месяцев мировые нефтехранилища окажутся переполненными. Танкеров, которые используются в качестве дополнительных хранилищ, тоже может не хватить (эти мощности исчерпают себя к концу лета).

FT напоминает, что крупнейшие игроки мирового рынка нефти сейчас несут существенные потери. Например, акции британской ВР потеряли более 50%, вернувшись на уровень 1995 года.

Как сообщалось, Barclays сократил свои прогнозные цены на нефть на 2020 г., сославшись на значительное понижательное давление на рынок со стороны роSSийско-саудовской ценовой войны и нарушение спроса из-за пандемии COVID-19. Банк снизил прогноз средних цен на нефть марки Brent и West Texas Intermediate (WTI) в 2020 г. на 12 долл. — до 31 и 28 долл. за баррель соответственно.

Citigroup предусматривает базовый ценовой сценарий по 17 долл./барр. или ниже, а в случае худшего варианта развития событий — до 5 долл./барр. или даже отрицательных реальных цен в ряде регионов из-за нехватки хранилищ и проблем с логистикой.


МинПром по материалам enkorr

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