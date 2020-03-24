?АМКУ отреагировал на подорожание продуктов в магазинах

Антимонопольный комитет зафиксировал значительное повышение цен на некоторые продукты питания в последние дни.

"На сегодня в некоторых регионах мы видим, что с начала марта цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено - на 24%, сахар - на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано в некоторых сетях и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, вдвое поднялись цены на лук и морковь", - сказано в нем.

В связи с этим АМКУ требует от ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на крупы, хлеб, сахар, муку, самые популярные виды мяса, овощи.

Напомним, что в АТБ, крупнейшей сети супермаркетов Украины, рост цен на продукты объяснили повышением закупочных цен поставщика. Свои действия те якобы объясняют значительным ростом издержек производства, связанных с карантинными мерами.